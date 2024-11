È ora di cambiare aria | Ibra, l’addio è una strada più che percorribile: può svuotare il suo armadietto

Al Milan sono in corso valutazioni. Ibrahimovic in attesa di una decisione. La strada che porta all’addio può scaldarsi nuovamente.

Sconfitto per 0-2 in casa dal Napoli di Antonio Conte nel turno infrasettimanale della decima giornata di campionato in Serie A, il Milan di Paulo Fonseca ha ripreso ad allenarsi sui campi di Milanello in vista dell’impegno esterno di sabato sera contro il Monza di Alessandro Nesta.

Appuntamento, quello contro la formazione brianzola uscita sconfitta mercoledì sera col medesimo risultato dal Gewiss Stadium di Bergamo, che i rossoneri saranno ovviamente chiamati a vincere per non vedere aumentare la distanza che li separa dal quarto posto che vorrebbe dire Champions League.

Con una partita in meno, a causa del rinvio della gara esterna contro il Bologna, che, a quanto pare verrà recuperata nel prossimo mese di febbraio, il Diavolo dovrà mettere in cassaforte quanti più punti possibili per continuare ad alimentare, Napoli permettendo, quel sogno scudetto distante, ora come ora, undici punti.

Sulla scia delle dichiarazioni rilasciate a Dazn da Fonseca al termine della gara persa martedì sera contro i partenopei, secondo cui nessuna squadra ha mai detto addio alla possibilità di competere per la vittoria del campionato dopo nove partite, il Milan dovrà infatti ritrovare quella solidità e quella compattezza necessarie per provare a tornare sul tetto d’Italia a distanza di quasi tre anni dal tricolore vinto nella stagione 2021-2022.

Milan, contro il Napoli terza panchina stagionale per Leao

Mandato in campo al 17′ del secondo tempo della sfida interna persa per 0-2 dal suo Milan martedì sera contro il Napoli di Antonio Conte, Rafael Leao è salito a quota tre esclusioni dall’undici titolare di Paulo Fonseca considerando le prime undici partite (otto di Serie A e tre di Champions League) della stagione 2024-2025.

Tre esclusioni, di cui una completa (in occasione di Milan-Udinese 1-0 dello scorso 19 ottobre), che hanno alimentato e continuano ad alimentare le voci secondo le quali l’attaccante portoghese non andrebbe molto d’accordo col suo allenatore. Un rapporto certamente difficile da comprendere al momento, quello tra il classe ’99 e il tecnico ex Roma, che si spera non vada comunque a inficiare sugli equilibri della squadra la quale, per quanto sia banale sottolinearlo, viene ovviamente prima di qualsiasi interesse individuale.

Milan, il Barcellona si rifà avanti per Leao

Attualmente primo in classifica in Liga con un buon vantaggio sul secondo posto del Real Madrid di Carlo Ancelotti, sconfitto al Bernabeu per 0-4 lo scorso 26 ottobre, il Barcellona di Joan Laporta è pronto a bussare alla porta del Milan di Gerry Cardinale per valutare il possibile acquisto di Rafael Leao. Stando infatti a quanto riportato recentemente dal quotidiano spagnolo Sport, il club blaugrana starebbe monitorando con grande attenzione la figura dell’attaccante portoghese.

Una figura, che il Diavolo valuta tra gli 80 e i 90 milioni di euro, per la quale i catalani potrebbero farsi concretamente avanti la prossima estate. Con un Lewandowski sì affidabile, ma comunque non più giovanissimo, il 25enne lusitano potrebbe trovare la sua definitiva consacrazione all’ombra della Sagrada Familia. All’estate 2025 manca ancora un po’, ma Leao al Barcellona è uno scenario da tenere sicuramente in considerazione. Vedremo quindi cosa accadrà da qui ai prossimi mesi.