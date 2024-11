Scordati il rinnovo | Inter, decisione comunicata al diretto interessato: addio e firma col nuovo club

Il contratto del giocatore non verrà rinnovato. Il club ha deciso di non volerlo confermare in rosa. All’Inter non mancherà.

Messa in cassaforte la sofferta ma importantissima vittoria interna di domenica sera contro il Venezia di Eusebio Di Francesco, l’Inter di Simone Inzaghi mette nel mirino il big match contro la capolista Napoli in programma sempre al Meazza domenica alle 20.45.

Gara, quella contro i partenopei valevole per la 12esima giornata di campionato in Serie A, alla quale i nerazzurri arrivano con appena un punto in meno degli avversari che, sconfitti pesantemente in casa dall’Atalanta domenica pomeriggio, dovranno fare del loro meglio per uscire indenni dall’impianto meneghino.

Impianto, quello interista, che farà sentire ovviamente la propria voce per spingere Lautaro e compagni verso quello che, dopo cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sei partite di campionato giocate, sarebbe il settimo risultato utile consecutivo dalla sconfitta nel derby col Milan dello scorso 22 settembre.

I favori del pronostico pendono ovviamente, seppur leggermente, a favore dei nerazzurri che, pronti a essere supportati dal calore del proprio pubblico, punteranno non solo a strappare ai campani il primo posto in classifica, ma anche a portare avanti un trend positivo che li vede imbattuti a San Siro contro il Napoli, considerando solo le gare di campionato, da ben sette anni: precisamente dallo 0-1 del 30 aprile 2017.

Inter, in quattro in scadenza di contratto: solo uno potrebbe restare

All’estate 2025 manca ancora qualche mese, ma tra non molto l’Inter del presidente Marotta dovrà prendere una posizione concreta in merito ai quattro giocatori della rosa di Simone Inzaghi i cui contratti con la società scadranno il prossimo 30 giugno.

Quattro giocatori, rispondenti ai nomi di Stefan de Vrij, Joaquin Correa, Marko Arnautovic e Denzel Dumfries dei quali solo l’ultimo potrebbe essere confermato in nerazzurro per un altro anno. Per i primi tre, salvo cambi d’idea dei prossimi mesi, il futuro dovrebbe invece essere lontano da Milano.

Gabigol verso il ritorno in Europa: l’ex Inter piace al Siviglia

Passato completamente inosservato tra le file dell’Inter, che lo aveva acquistato per 30 milioni di euro dal Santos nell’estate 2016, Gabriel Barbosa, anche noto come Gabigol, potrebbe presto tornare in Europa per vestire la maglia del Siviglia. Legato attualmente al Flamengo da un contratto che scadrà il prossimo 31 dicembre, il classe ’96 brasiliano, stando a quanto riportato da elgoldigital.com, avrebbe infatti attirato le attenzioni del club spagnolo desideroso di rinforzare il proprio reparto avanzato.

Pur avendo già in rosa due centravanti di ruolo come Isaac Romero e Kalechi Iheanacho, il tecnico degli andalusi, Garcia Pimienta avrebbe chiesto alla società un rinforzo offensivo per la seconda parte di stagione. Un rinforzo offensivo, Gabigol appunto, che, qualora non dovesse rinnovare col Flamengo, è pronto a tornare in Europa per dimostrare a tutti di non essere più il giocatore che ha fallito con le maglie di Inter prima e Benfica poi.