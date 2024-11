Lo vuoi? Dammi lui in cambio | Inzaghi, accordo con l’amico Simeone: un attaccante per un centrocampista

Inter e Atletico Madrid pronte allo scambio. Il centrocampista di Inzaghi in biancorosso e l’attaccante di Simeone in nerazzurro.

Reduce dal pirotecnico 4-4 di domenica pomeriggio maturato contro la Juventus di Thiago Motta, l’Inter di Simone Inzaghi si gode qualche ora di riposo dopo la vittoria per 0-3 conquistata mercoledì pomeriggio contro l’Empoli di Roberto D’Aversa in occasione della decima giornata di campionato in Serie A.

Affermazione, quella conquistata contro i toscani allo Stadio Carlo Castellani, che ha permesso ai nerazzurri non solo di tenersi in scia del Napoli di Antonio Conte, attualmente primo con 25 punti, ma anche di portare a sette la propria striscia di risultati positivi fatta al momento di sei vittorie e un pareggio nelle ultime sette gare giocate tra campionato e Champions League.

Manifestazione, quest’ultima, in cui il Biscione, considerando il match disputato lo scorso 23 ottobre contro gli svizzeri dello Young Boys, ha purtroppo fatto notare l’abissale differenza che, in termini di forza, concretezza e affidabilità, intercorre tra quelli che Inzaghi considera i suoi titolari e le cosiddette riserve.

Contro un avversario sulla carta certamente inferiore, il tecnico piacentino è infatti dovuto ricorrere alle armi pesanti per portare a casa i tre punti in palio. Situazione, questa, passata ovviamente in secondo piano alla luce del successo conquistato, che però ha fatto storcere il naso ai tifosi e agli appassionati più attenti. Il valore della rosa interista non si discute, forse però sarebbe il caso di iniziare a pensare a come colmare questo gap tra titolari e riserve soprattutto per quanto riguarda il reparto avanzato.

Inter, Arnautovic e Correa con le valigie in mano: a fine stagione sarà addio

Entrambi con il contratto in scadenza il 30 giugno 2025, Marko Arnautovic e Joaquin Correa dovrebbero, salvo ripensamenti futuri, lasciare l’Inter al termine della stagione. Riserve nei piani di Simone Inzaghi, l’austriaco e l’argentino potrebbero infatti già iniziare a pensare al proprio futuro lontano da Milano.

Sui due non si è ancora palesato l’interesse concreto di qualche club, ma non è da eslcudere che la loro carriera possa proseguire sempre in Serie A, magari tra le file di una società di medio-alta classifica. All’estate 2025 manca ancora un po’, ma le acque potrebbero cominciare a smuoversi già nelle prossime settimane. Vedremo quindi cosa accadrà prossimamente.

Inter, occhi su Correa dell’Atletico Madrid: possibile scambio con Frattesi

Messi in preventivo gli addii quasi certi di Marko Arnautovic e Joaquin Correa i quali, come detto, non dovrebbero essere confermati oltre il 30 giugno 2025, l’Inter ha già avviato le ricerche per un nuovo attaccante da mettere a disposizione di Simone Inzaghi la prossima stagione. Un nuovo attaccante, che potrebbe essere Angel Correa dell’Atletico Madrid, il quale, stando a quanto riportato da Calciomercato.it, potrebbe sbarcare in nerazzurro la prossima estate per una cifra di poco inferiore ai dieci milioni di euro.

Operazione, quella che potrebbe portare il classe ’95 all’ombra della Madonnina, nella quale, su richiesta di Simeone, potrebbe quindi essere inserito il nerazzurro Frattesi che, valutato dalla Beneamata intorno ai 30 milioni di euro, piace parecchio all’allenatore argentino dei colchoneros. Al momento è chiaramente presto per parlare di trattativa intavolata, ma non è da eslcudere un incontro tra le parti magari già a gennaio.