Si è giocato la casa: l’ex Serie A in lacrime | La famiglia ne paga le conseguenze

L’ex giocatore della Serie A si è giocato la casa, la notizia si è diffusa nelle ultime ore, la famiglia è disperata

In questo inizio di stagione sono diversi i giocatori con un passato in Serie A che si stanno facendo notare a livello internazionale. In Premier League stanno trovando spazio e fornendo ottime prestazioni gli azzurri Riccardo Calafiori e Tonali mentre, come tutto il Manchester United, sta facendo fatica in campionato Zirkzee, acquisto di punta dei Red Devils, ingaggiato dopo un’annata da protagonista con il Bologna.

In Francia una colonia di ex A milita nel Marsiglia di Roberto De Zerbi che dovrà fare a meno per i prossimi mesi di Valentin Carboni ma che ha affidato le chiavi della mediana all’ex Juventus Adrien Rabiot, con Pogba che potrebbe aggregarsi in primavera.

In Turchia è capocannoniere Ciro Immobile con il suo Besiktas, seguito da Edin Dzeko mentre Mauro Icardi si è rotto il legamento crociato e dovrà stare fuori sino al termine della stagione, con Osimhen pronto a non farlo rimpiangere.

In Arabia una delle stelle della Saudi Pro League è Milinkovic Savic che con il suo Al Hilal continua ad essere la squadra da battere e favorita per la conquista del titolo nazionale.

La casa del centravanti si incendia, tempestivi i soccorsi dei vigili del fuoco

Tanta sfortuna ha colpito un ex romanista come Borja Mayoral, adesso tra le fila del Getafe. Nelle ultime ore è stato protagonista di un episodio drammatico. Mentre partecipava alla cerimonia di consegna del Trofeo Zarra, riconoscimento ricevuto per i 15 gol segnati nella scorsa Liga, nella casa del calciatore a Pozuelo de Alarcón è scoppiato un incendio.

Erano presenti solo i due cani che sono stati salvati dai vigili del fuoco e affidati ai vicini. Le cause non sono al momento chiare ma dovrebbe trattarsi di un guasto elettrico.

Un episodio increscioso che poteva avere conseguenze peggiori

L’abitazione è stata dichiarata inagibile, con danni significativi al piano superiore e alla grondaia del tetto. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha permesso di contenere le fiamme, evitando ulteriori danni all’immobile della punta che ha militato nella Roma dal 2020 al 2022, con 10 reti all’attivo.

Il calciatore ha potuto verificare sul posto i danni materiali che ha subito l’edificio. La famiglia è a pezzi perché potrebbe avere perso ricordi importanti.