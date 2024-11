Grazie per l’opportunità, sono pronto per tornare a casa | Serie A, il giocatore ha deciso: addio al club

Il giocatore lascia il club e torna casa. Dopo un ottimo avvio di campionato in Serie A, la decisione ha sorpreso tifosi e addetti ai lavori.

Fermatasi per lasciar spazio agli impegni dell’Italia di Luciano Spalletti, che tra giovedì e domenica sarà impegnata nelle ultime due gare di Nations League contro Belgio e Francia, la Serie A è senza alcun’ombra di dubbio, almeno stando a quanto visto finora, il campionato più equilibrato d’Europa considerando i principali tornei del continente.

Se Liverpool, Bayern Monaco, Barcellona, Paris Saint Germain, Sporting Lisbona e Psv Eindhoven sono saldamente al comando nei rispettivi campionati con un buon vantaggio sulle dirette inseguitrici, lo stesso non si può certo dire del Napoli di Antonio Conte, attualmente primo in Serie A.

Dopo il pareggio per 1-1 rimediato a Milano contro l’Inter domenica sera, i partenopei, con 26 punti, hanno infatti appena una lunghezza di vantaggio sulla seconda posizione attualmente occupata con 25 punti da Atalanta, Fiorentina, Inter e Lazio.

Se poi consideriamo anche la Juventus sesta in graduatoria con 24 punti si comprende ancora di più l’equilibrio tuttora regnante nel massimo campionato italiano dove, a distanza di 41 anni dall’ultima volta, si è ripresentata questa situazione che vede in vetta sei squadre raggruppate in due punti dopo 12 partite di campionato giocate. L’ultima volta in cui si era concretizzata una situazione identica risale precisamente alla stagione 1983-1984 quando, composta da 16 squadre e con i due punti a vittoria, la Serie A vedeva al comando Juventus e Roma con 16 punti, Hellas Verona, Torino e Sampdoria subito dietro a quota 15 e Fiorentina e Milan terze con 14.

Serie A, brillano le stelle di Kean, Maldini e Nico Paz

Caratterizzata da un equilibrio regnante tanto nelle zone alte della classifica quanto in quelle basse, la Serie A sta mettendo sempre più in luce le stelle di vari giocatori che tra gol, assist e ottime prestazioni, stanno facendo le fortune delle proprie squadre.

Giocatori come Moise Kean, Daniel Maldini e Nico Paz che, legati rispettivamente a Fiorentina, Monza e Como, hanno caratterizzato, grazie al loro rendimento ben oltre le aspettative, questo primo scorcio di stagione in Serie A. L’auspicio, tanto per i tifosi quanto per i semplici appassionati, è che possano continuare su questa strada fino alla fine della stagione.

Serie A, il Real Madrid rivuole Nico Paz: l’argentino può tornare in Spagna la prossima estate

Passato a titolo definitivo dal Real Madrid al Como lo scorso 25 agosto per un cifra pari a sei milioni di euro, Nico Paz sta brillando in Serie A con la maglia del club lariano. Sempre in campo agli ordini di Cesc Fabregas, il centrocampista argentino è senza alcun’ombra di dubbio uno dei prospetti più interessanti della nostra Serie A.

Una Serie A, che lo ha visto fin qui mettere a segno un gol e servire quattro assist, che il classe 2004 potrebbe però abbandonare già al termine della stagione per tornare a Real Madrid. Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, il club di Florentino Perez starebbe infatti seriamente pensando di esercitare il diritto di recompra inserito nell’accordo che ha portato in Lombardia il trequartista sudamericano per riportarlo in Spagna già la prossima stagione. Al momento è ovviamente presto per parlare di trattativa fatta e finita, ma al Real Madrid, si sa, è difficile dire di no. Vedremo quindi cosa accadrà nei prossimi mesi.