Via le mele marce dalla Roma | Friedkin, silurati due intoccabili di De Rossi: presto in un nuovo club

In casa Roma tira un brutta aria. Due intoccabili di De Rossi verso l’addio. I Friedkin hanno fatto capire di poter fare a meno di loro.

Tristemente dodicesima in classifica con appena 13 punti, a meno nove dalla zona Champions League, la Roma di Ivan Juric fa i conti con una situazione a dir poco pessima che nessuno avrebbe certamente preventivato pochi mesi fa.

Una situazione decisamente tragica dal punto di vista sportivo, quella sviluppatasi sulla sponda giallorossa del Tevere, per la quale, almeno per ora, non sembra intravedersi la luce in fondo al tunnel. Un tunnel, imboccato in maniera purtroppo decisa in seguito all’esonero di Daniele De Rossi dello scorso 18 settembre, dal quale la Lupa non pare essere in grado di tirarsi fuori.

L’avvento del poc’anzi menzionato Juric non ha infatti prodotto fin qui quell’inversione di marcia desiderata da tifosi e addetti ai lavori i quali, dopo l’allontanamento di Capitan Futuro, hanno sì visto la squadra vincere contro Udinese, Venezia, Dinamo Kiev e Torino ma, allo stesso tempo, incappare in pesanti sconfitte contro Elfsborg, Inter, Fiorentina ed Hellas Verona.

Risultati, questi, ai quali si aggiungono i pareggi contro Athletic Bilbao e Monza, che hanno impedito al tecnico croato di entrare nelle grazie dei tifosi e soprattutto della società la quale, non è un mistero, ha iniziato ormai da giorni a sondare il terreno per un nuovo allenatore che possa prendere il suo posto.

Roma, contestati soprattutto i senatori: Pellegrini, Mancini e Cristante sul banco degli imputati

Lontanissima, come detto, dalle zone nobili della classifica, la Roma di Ivan Juric continua a lavorare in un clima tesissimo con i tifosi ormai spazientiti dinanzi alle difficoltà di una squadra che, seppur rinforzata enormemente durante il mercato estivo, ha fin qui completamente deluso tutte le aspettative pre-campionato.

Una squadra completamente allo sbando, quella capitolina, in cui, tra le altre cose, sta purtroppo mancando l’apporto di giocatori chiave come Pellegrini, Mancini e Cristante che, intoccabili tanto per De Rossi quanto per Juric, non sembrerebbero essere più graditi a buona parte del tifo romanista il quale, stando a quanto emerso nelle ultime settimane, non sarebbe particolarmente dispiaciuto se i tre dovessero lasciare Trigoria nei prossimi mesi.

Roma, Pellegrini e Mancini possono salutare: il Milan ci pensa

Contestati da buona parte dei tifosi della Roma, a causa dei non buoni risultati raccolti dalla squadra in questo primo scorcio di stagione, Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini potrebbero lasciare clamorosamente il club giallorosso nei prossimi mesi per legarsi a una nuova società.

Una nuova società, che potrebbe essere il Milan di Gerry Cardinale, il quale, stando a quanto riportato recentemente da Pianeta Milan starebbe monitorando con molta attenzione la situazione dei due a Trigoria. Nonostante i contratti in scadenza rispettivamente nel 2026 e nel 2027, Pellegrini e Mancini potrebbero davvero lasciare la Capitale per legarsi al Diavolo la prossima estate. Al momento è ancora presto per dirlo, ma nel calcio, si sa, non è mai detta l’ultima parola.