Fonseca, scaricato il più dimenticato della rosa | Dal rossonero al giallorosso: la storia si ripete

Dal rossonero del Milan al giallorosso: la storia si ripete. Fonseca dice sì alla cessione del più dimenticato della rosa.

Fermo ovviamente come tutte le altre squadre per lasciar spazio alle gare di Nations League, qualificazioni ai prossimi mondiali e alla prossima Coppa d’Africa, il Milan di Paulo Fonseca lavora a ranghi ridotti sui campi di Milanello in vista dell’importantissimo match interno di sabato 23 novembre contro la Juventus di Thiago Motta.

Sfida, quella contro i bianconeri in programma al Meazza alle ore 18.00, che i rossoneri saranno ovviamente chiamati a vincere non solo per il prestigio di una vittoria contro un avversario forte, ma anche per avvicinarsi alle zone europee della classifica distanti attualmente tra i sei e gli otto punti.

Reduce da un pareggio e una vittoria nelle ultime due gare di campionato, con in mezzo la fantastica vittoria esterna ottenuta in Champions League contro il Real Madrid, il Diavolo dovrà infatti puntare necessariamente a una continuità di rendimento finora mai avuta in questo primo scorcio di stagione.

Una continuità di rendimento mediante la quale, anche alla luce della competitività della rosa meneghina, Leao e compagni dovranno quantomeno tornare in lotta per un posto nell’Europa dei grandi che, dopo undici partite giocate (il Milan, ricordiamo, ha una partita in meno), dista sette punti.

Milan, Fonseca non considera Jovic: il serbo in campo per appena 78 minuti

Bomber di riserva per Stefano Pioli, il più dimenticato della rosa per Paulo Fonseca: è questo è il triste destino di Luka Jovic che, dopo una stagione 2023-2024 sicuramente positiva (nove gol in 30 presenze complessive), pare non rientrare minimamente, anche a causa di una condizione fisica non proprio ottimale, nei piani del tecnico portoghese.

Piani, quelli dell’ex allenatore di Lille e Roma, in cui il centravanti serbo ha fin qui trovato spazio in appena tre occasioni per un totale di soli 78 minuti complessivi. Minutaggio, questo, decisamente esiguo, messo a referto precisamente grazie ai 60 minuti giocati contro il Torino il 17 agosto, ai quattro concessigli contro il Parma il successivo 24 agosto e agli ultimi 14 in campo nella gara contro il Lecce dello scorso 27 settembre. Nessun minuto, invece, causa esclusione dalla lista, nelle quattro gare di Champions League disputate fin qui.

Milan, Jovic nel mirino del Galatasaray: il serbo per sostituire l’infortunato Icardi

Non considerato, come detto, da Paulo Fonseca, che pare non contare molto su di lui, Luka Jovic potrebbe salutare il Milan nel corso della prossima sessione invernale di calciomercato per legarsi ai turchi del Galatasaray, alla ricerca di un centravanti che prenda il posto dell’infortunato Icardi la cui stagione è purtroppo già finita a causa della rottura del legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio destro.

Stando infatti a quanto riportato nei giorni scorsi dal Corriere dello Sport, l’ex Fiorentina e Real Madrid sarebbe finito nel mirino del club turco, desideroso di spendere poco e riempire quanto prima il vuoto lasciato da Icardi. Una sorta di storia che si ripete, quella del possibile trasferimento al club giallorosso di Jovic che, sulla scia del recente passaggio di Saelemaekers al giallorosso della Roma, potrebbe presto lasciare Milano per volare a Istanbul. All’apertura ufficiale del mercato invernale manca ancora qualche settimana, ma le possibilità che l’affare vada in porto sono più che buone. Vedremo quindi cosa accadrà prossimamente.