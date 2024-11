Saluta il Milan e va in Premier: club e giocatore sono d’accordo | Addio a un pilastro della rosa

Ancora una volta un calciatore del nostro campionato potrebbe essere attratto dalle sirene del campionato inglese.

In queste due lunghissime settimane di pausa per le partite delle Nazionali il caso Leao-Fonseca sembra essere definitivamente rientrato. L’attaccante del Milan, nei giorni scorsi, infatti, ha lasciato delle dichiarazioni che gettano acqua sul fuoco di alcune polemiche che già si erano allentate nel corso delle ultime gare disputate dai rossoneri.

Leao è stato molto chiaro nel dire che non è contento quando va in panchina, ma anche nell’affermare che con il suo connazionale ed allenatore è tutto risolto e non c’è alcun tipo di problema. In campo, poi, Rafa ha dimostrato ancora una volta tutte le sue enormi potenzialità, mettendo a segno un gol di testa con la sua Nazionale, contro la Polonia, al termine di un’azione magistralmente cominciata da lui stesso.

Un gol che si va ad aggiungere alla doppietta realizzata a Cagliari, nell’ultimo impegno con la maglia del Milan prima della sosta, e ai due assist, a condimento di una grandissima prestazione, offerti ai compagni nella storica vittoria di Madrid in Champions League. Due prestazioni in rossonero che hanno messo un po’ tutti d’accordo.

Anche quel Paulo Fonseca, suo allenatore, che, prima delle due sfide sopracitate, lo ha tenuto tre volte su quattro in panchina, preferendogli Noah Okafor, e, nelle dichiarazioni ai giornalisti, lo ha equiparato a tutti gli altri elementi della rosa del Milan, suscitando parecchie polemiche e critiche.

Mercato Milan, Ibra chiude le porte ad acquisti di gennaio

Ora, la situazione sembra rientrata e difficilmente si assisterà ad un terremoto dal punto di vista del mercato per quel che riguarda Rafael Leao. Sessione invernale che partirà a gennaio e che, secondo quanto dichiarato da Zlatan Ibrahimovic, non dovrebbe vedere movimenti, né in entrata, né in uscita, da parte del Diavolo.

Eppure, la rosa a disposizione di Paulo Fonseca necessita di qualche innesto di qualità per essere completata. Soprattutto in mediana, poi, al netto della titolarità ormai conclamata di Reijnders e Fofana, il Milan sembra essere abbastanza corto e avrebbe bisogno di almeno un innesto di qualità per completare il reparto.

Mercato, su Ricci non c’è solo il Milan. Piace anche in Premier

Nelle ultime ore è spuntato un fortissimo interesse, secondo gli esperti di mercato, per Samuele Ricci, centrocampista del Torino che sta facendo benissimo con la maglia granata impiegato davanti alla difesa, in una mediana a tre, tanto da meritarsi anche la considerazione del commissario tecnico della Nazionale, Luciano Spalletti.

La valutazione che fa il Torino del suo giovane calciatore, però, è già abbastanza alta, ma soprattutto difficilmente Ricci si muoverà a gennaio. Più probabile una sua cessione nel prossimo mese di giugno, così come avvenuto per Buongiorno lo scorso anno. Il Milan però deve fare attenzione perché sul ragazzo c’è il forte interesse di alcuni club di Premier che potrebbero superare l’offerta rossonera e convincere Urbano Cairo.