Infortunio e stagione finita: il crociato va ko | Emergenza totale in difesa

Grave infortuni per uno dei colpi del mercato estivo, starà fuori per tutta la stagione a causa della rottura del crociato

Questo inizio di stagione si sta contraddistinguendo per la lunga lista di gravi infortuni che sta colpendo anche alcuni top player, costretti a stare fuori per i prossimi mesi. Gli impegni maggiori costringono molte squadre a scendere in campo quasi sempre due volte a settimana, con carichi di lavoro in aumento e il rischio di avere dei problemi fisici.

In Italia una delle squadre più colpite è stata la Juventus. Prima della sosta è rientrato Teun Koopmeiners mentre non è ancora pronto Nico Gonzalez. Due innesti importanti della campagna acquisti devono ancora mostrare il loro valore nel reparto offensivo.

Thiago Motta deve migliorare l’apporto realizzativo ma può contare su una linea difensiva che sta dando delle garanzie, nonostante alcune indisponibilità.

Nel reparto arretrato, infatti, pesa l’assenza di Gleison Bremer. Kalulu si è ambientato bene e sta formando una buona coppia di centrali con Federico Gatti.

Il club ha due difensori che si sono rotti il crociato nel giro di un mese

Nelle ultime ore è arrivato un altro stop di grave entità e riguarda Juan Cabal. Il terzino, arrivato dall’Hellas Verona, si è rotto il crociato e dovrà stare fuori per diverso tempo.

I bianconeri lo avevano ingaggiato, battendo la concorrenza dell’Inter, e sul colombiano erano alte le aspettative. Non ha avuto modo di integrarsi negli schemi a causa di questo infortunio che lo costringerà a stare lontano dal terreno di gioco.

I bianconeri sono in emergenza in difesa, a gennaio si torna sul mercato

Adesso la Juventus è in emergenza nella propria retroguardia. A gennaio non è da escludere che Cristiano Giuntoli non corra ai ripari ingaggiando un nuovo difensore. Piace molto Jaka Bijol dell’Udinese, tra i più continui e utilizzati del campionato.

Thiago Motta è consapevole che per tentare la vittoria della serie A sia fondamentale la buona tenuta della linea difensiva e per questo vuole poter contare su giocatori attenti e in grado di dare la giusta copertura. Il leader era Bremer. Il brasiliano non potrà dare il proprio contributo alla causa e sta già iniziando il percorso di riabilitazione.