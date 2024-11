Totti, dopo i soldi perde anche la figlia: denuncia pubblica della ex | Ha commesso un reato sul minore

Periodo da dimenticare per Francesco Totti, dopo i problemi economici adesso è stato denunciato e rischia di non poter vedere più la figlia

Francesco Totti sta vivendo un periodo molto complicato. Da quando si è ritirato dal mondo del calcio, nonostante una serie tv, un documentario e diverse pubblicità in cui è stato testimonial, l’ex bandiera della Roma si è reso protagonista di alcuni investimenti che si sono rivelati fallimentari. Ha perso circa un milione di euro con due immobiliari, poco più di 15mila euro con la It scouting srl che doveva scoprire nuovi talenti del mondo del calcio e avviarlo ad una carriera da procuratore.

A inizio estate ha venduto, a una finanziaria israeliana, per poco meno di 5 milioni, l’intero capitale di un’altra immobiliare di proprietà, cessione che ha consentito lui di respirare economicamente parlando.

L’ipotesi di un suo ritorno in campo, con il Como che si era mosso per questo colpo di mercato, era dettata anche dalla necessità di incrementare le entrata, consapevole che il suo approdo nel club lagunare avrebbe fruttato introiti ingenti, anche dovuti ad eventuali sponsor.

I pensieri tormentano il Pupone che gode sempre dell’affetto del popolo giallorosso ma che non ha la mente lucida e serena come un tempo. A testimoniarlo è un recente episodio che può avere serie ripercussioni.

Totti è nei guai, ora rischia di perdere la figlia, ecco perché

Infatti, la procura della Repubblica di Roma ha aperto un fascicolo d’indagine, con l’ipotesi di reato per abbandono di minore, nei confronti dell’ex capitano.

Secondo quanto si apprende, l’ex moglie Ilary Blasi aveva chiamato il 112 per segnalare che in una videochiamata con la figlia di 8 anni quest’ultima le avrebbe riferito che il padre l’aveva lasciata sola in casa.

La difesa interviene e spiega che il problema non sussiste ma il dubbio resta

Gli agenti del commissariato di polizia di Ponte Milvio sarebbero intervenuti nell’abitazione del calciatore, ma i legali di Totti hanno fatto sapere che, al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine, quest’ultimi avrebbero trovato una babysitter, incaricata di badare alla bambina.

Un eventuale scenario che cambierebbe le carte in tavola e scagionerebbe Francesco. In attesa di ulteriori sviluppi, il capo di accusa permane ed è la dimostrazione di un momento tosto che sta vivendo l’ex Campione del Mondo.