Non guadagna un euro da anni: l’ex Serie A è finito in rovina | Non può più permettersi neanche l’affitto

Da titolare in serie A fino ai recenti problemi economici, ecco il declino di un giocatore di enorme talento

Non è il primo racconto di un giocatore che ha militato in serie A che, dopo aver guadagnato stipendi ingenti, si è ritrovato, nel giro di pochi anni, a non riuscire ad avere più i soldi sufficienti per vivere dignitosamente. L’ultimo caso riguarda un ex calciatore che ha vestito anche la maglia dell’Inter, del Bologna e del Sassuolo.

A 29 anni, dopo 110 presenze nel massimo campionato italiano, ha deciso di lasciare l’Europa, per approdare in Paesi meno attraenti dal punto di vista calcistico stimolato da ingaggi decisamente più alti.

E così nel 2018 ha firmato per il Montreal, squadra che milita nella MLS. Nell’ottobre del 2020 il centrocampista accetta la cospicua offerta dell’Al Ain FC e si trasferisce in Arabia Saudita.

Qua la parabola inizia la sua discesa che lo porta, oggi, a non avere più una squadra, ad avere difficoltà a pagare l’affitto di casa e la retta per la scuola dei figli.

Le difficoltà economiche non sono del tutto colpa sua

In un’intervista rilasciata a Goal.com ha spiegato il motivo di questi problemi economici: “Ho ricevuto il pagamento degli stipendi per soli due mesi. Non ricevo il mio stipendio da gennaio 2021. A marzo ho contattato il presidente dell’Al-Ain, Mazen Al Zahrrani, e mi ha promesso che avrei ricevuto gli stipendi, in ritardo. Ho aspettato fino al 21 agosto e poi ho rescisso il mio contratto, citando in giudizio il club davanti alla FIFA e ho vinto. Ora l’Al-Ain mi deve 6 milioni di euro”.

Un appello disperato il suo: “Il mio problema in questo momento è che sono svincolato e posso firmare con qualsiasi altro club: ho perso tutto e non posso pagare l’affitto o le tasse scolastiche dei miei figli. Ho provato a contattare il presidente dell’Al-Ain molte volte per ricevere i miei soldi, ma non ha mai risposto“.

Tanta sfortuna per l’ex centrocampista dell’Inter

Il giocatore protagonista, a suo malgrado, di questa spiacevole vicenda è Taider, algerino con un passato in serie A che ha avuto la sfortuna di approdare in un club che non ha rispettato i patti sanciti al momento della firma del contratto.

Per lui sono ore complicate, con l’apprensione che non lo fa dormire sereno e con una situazione da risollevare al più presto.