Addio immediato al Napoli: Conte sgomento | Gli accordi non erano questi

Il tecnico leccese è arrivato in estate ed ha deciso chi restava e chi poteva partire. Ora, però, potrebbe arrivare un doloroso addio.

Dopo il pareggio in casa dell’Inter, il Napoli ha mantenuto la prima posizione in classifica ed è andato alla sosta di novembre guardando tutti dall’alto verso il basso. Un traguardo davvero importante, e a tratti anche sorprendente, per una squadra che nella scorsa stagione è arrivata al decimo posto e non si è qualificata per alcuna competizione europea.

Tre allenatori cambiati ed un disastro, sotto tutti i punti di vista, da cui bisognava ripartire, nonostante lo Scudetto conquistato soltanto dodici mesi prima. Aurelio De Laurentiis ha affidato la squadra ad Antonio Conte ed il tecnico leccese ha potuto lavorare nel suo habitat naturale, decidendo ogni cosa dal punto di vista sportivo e di spogliatoio.

Appena arrivato a Castel Volturno, Conte non si è fatto pregare e ha cominciato a fare quello che sa fare meglio: comandare. Un Sergente di ferro che, a cominciare dalle prime dichiarazioni estive, ha subito fatto capire che la musica era cambiata e che ora bisognava rigare dritti, partendo dalla società, fino ad arrivare a calciatori e magazzinieri.

L’ex allenatore di Inter e Juventus ha detto chiaramente di voler decidere chi partiva e chi andava e, al netto della cessione già concordata di Osimhen, con il suo carisma e la sua personalità è riuscito a trattenere due calciatori che sembravano con la valigia in mano e stavano spingendo per partire: il Capitano Giovanni Di Lorenzo e Khvicha Kvaratskhelia.

Napoli, il rinnovo di Kvara resta nel cassetto

Il caso del georgiano era sicuramente il più spinoso, con un’offerta monstre, di circa 100 milioni di euro, messa sul tavolo dal Paris Saint Germain che lo voleva a tutti i costi, ed un procuratore che spingeva per portarlo via da Napoli. Conte però non ha voluto sentire ragioni ed ha convinto il calciatore a restare in azzurro.

L’esterno d’attacco, classe 2001, è stato sicuramente uno dei calciatori più importanti e positivi del Napoli capolista, fin qui, ma non ha ancora risolto la questione relativa al suo rinnovo. Al momento il suo contratto scade nel 2027 e quindi non c’è alcuna urgenza, ma a preoccupare è il suo stipendio che qualsiasi club, soprattutto dall’estero, potrebbe al momento addirittura triplicare, portando via il ragazzo da Napoli.

Rinnovo Kvara, le parole di Manna

Le due parti continuano a parlare per raggiungere l’accordo su adeguamento e rinnovo, ma fino a questo momento non si è ancora trovata la quadra. A parlare di questo, oltre che di tantissimi altri argomenti riguardanti il Napoli, ci ha pensato Giovanni Manna, direttore sportivo azzurro, intervenuto ai microfoni del Social Football Summit, evento andato in scena nei giorni scorsi allo stadio Olimpico.

Queste le sue parole sul rinnovo di Kvara: “Noi vogliamo premiare il suo percorso nel Napoli. Lui comunque ha altri due anni con noi. Dobbiamo trovare l’accordo su ogni punto. Ne abbiamo già parlato e se non si sbloccherà ne riparleremo a fine stagione. Siamo d’accordo con il calciatore di non distrarci dal campo”.