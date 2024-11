A noi non serve, è tutto vostro | Giuntoli, assist inaspettato ad ADL: il giocatore accetta l’azzurro

Giuntoli serve un assist clamoroso a De Laurentiis. La Juventus rinuncia al giocatore e lo indirizza verso il Napoli.

Archiviate le due gare di Nations League dell’Italia di Luciano Spalletti contro Belgio e Francia, la Serie A si riprende la scena e torna in campo con la 13esima giornata della stagione 2024-2025. Una 13esima giornata, che si disputerà tra sabato 23 e lunedì 25 novembre, in cui, senza alcun’ombra di dubbio, spicca il big match del Meazza, in programma sabato alle 18.00, tra il Milan di Paulo Fonseca e la Juventus di Thiago Motta.

Appuntamento, questo, che metterà difronte due delle squadre che maggiormente si sono mosse sul mercato nel corso della sessione estiva di calciomercato. Finestra di trattative, quella conclusasi ormai da settimane, la quale, ponendo l’attenzione sulla compagine piemontese, ha visto ben nove giocatori legarsi alla Vecchia Signora del direttore sportivo, Cristiano Giuntoli.

Figura, quella dell’ex dirigente del Napoli, che, dopo aver salutato il club di Aurelio De Laurentiis dopo lo scudetto vinto nell’annata 2022-2023, ha deciso di trasferirsi all’ombra bianconera della Mole dopo ben otto anni trascorsi alle pendici del Vesuvio.

Otto anni, caretterizzati dalle vittorie di una Coppa Italia nell’annata 2019-2020 e del poc’anzi menzionato tricolore, che hanno permesso al dirigente fiorentino di migliorare le sue già grandi abilità e di meritarsi un ruolo di primissimo livello alla Juventus del presidente Ferrero con la quale, lo scorso 15 maggio, ha messo in bacheca la seconda Coppa Italia della sua carriera.

Napoli, Meret è in scadenza: i partenopei alla ricerca di un nuovo portiere

Primo in classifica con 26 punti dopo 12 partite giocate, il Napoli di Aurelio De Laurentiis inizia a guardare con largo anticipo alla prossima stagione per quale, in caso di mancato rinnovo da parte di Meret, servirà un nuovo portiere titolare.

Alla luce del contratto del numero uno in scadenza il prossimo 30 giugno, il club azzurro ha infatti iniziato ad annotare sul proprio taccuino i nomi di possibili estremi difensori che potrebbero sbarcare nel capoluogo campano nei prossimi mesi. Estremi difensori, esperti e affidabili, per i quali la società partenopea, ora come ora, sta guardando tanto in Italia quanto all’estero.

Giuntoli molla la presa per Kelleher: ADL prova ad affondare il colpo per il secondo portiere dei Reds

Chiuso al Liverpool dall’intoccabile, Alisson, Caoimhin Kelleher potrebbe lasciare l’Inghilterra e quindi la Premier League per sbarcare in Serie A e avere più spazio. Uno spazio, purtroppo limitato tra le file dei Reds, che, stando a quanto riportato dal Sun, il classe ’98 inglese avrebbe potuto trovare alla Juventus la quale, però, stando a quanto emerso in queste ore, avrebbe deciso di mollare la presa alla luce dell’ancora fresco ingaggio di Di Gregorio e del recente rinnovo di Perin.

Un dietrofront certamente rumoroso, quello del club bianconero, che potrebbe quindi spianare la strada al Napoli di Aurelio De Laurentiis che, come detto alla ricerca di un nuovo numero uno, nei prossimi mesi potrebbe affondare il colpo per il classe ’98 britannico. All’apertura della sessione estiva di calciomercato manca ancora parecchio, ma già nelle prossime settimane dovremmo saperne di più. Vedremo quindi cosa accadrà da qui alla prossima estate.