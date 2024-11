Roma, mezza squadra dice addio: la società gli da il benservito | Ranieri ha fatto piazza pulita

La squadra giallorossa si ritrova con il terzo allenatore diverso in tre mesi, ma la situazione appare assai complicata anche per quel che riguarda il parco calciatori.

L’arrivo di Claudio Ranieri, o meglio il suo ritorno dopo le esperienze passate e vissute nella Capitale, sponda giallorossa, già tra il 2009 ed il 2011 ed il 2019; potrebbe portare equilibrio, tranquillità e normalità in casa Roma. Tutti e tre elementi che sono mancati in questi primi mesi di stagione.

Se si vuole allargare maggiormente il discorso, però, la situazione in casa Roma, in realtà, fatica ad essere stabile da un bel po’ di anni, con i diversi problemi che si sono avuti nella gestione della squadra, già dai tempi di Paulo Fonseca o José Mourinho.

Soprattutto il tecnico portoghese di Setubal, con la sua esperienza, il suo carisma ed i suoi metodi, era riuscito a portare stabilità, entusiasmo e unità di intenti a Roma, vincendo anche un trofeo europeo e disputando due finali consecutive, ma nei momenti di difficoltà si continuava a sentire l’assenza e la mancanza di una proprietà presente.

La cosa è continuata ovviamente con Daniele De Rossi e, ancor di più, con Ivan Juric in panchina, anzi sicuramente è peggiorata. Oltre alla mancanza di comunicazione, presenza istituzionale e appoggio a tecnico e squadra, infatti, negli ultimi mesi a Roma c’è stata anche un’inconsistenza nelle scelte e un allontanamento progressivo anche di quello che sembrava essere ormai assodato, cioè l’amore del popolo giallorosso che ora fischia e contesta.

Roma, tanti i problemi da risolvere per Mister Ranieri

Mancanza di risultati, clima incandescente, proteste, polemiche, società e dirigenza assente, squadra quasi allo sbando e spogliatoio che sembra una polveriera. Mister Ranieri dovrà entrare in questa situazione, cercando di stabilizzare un ambiente complesso e molto articolato.

Ranieri, però, dovrà fare i conti anche con i problemi di una rosa che ha certamente delle qualità, ma anche dei problemi strutturali, di troppi doppioni presenti e di calciatori in scadenza o poco contenti della loro situazione a Roma. Diversi elementi del gruppo giallorosso, infatti, sembrano vicini all’addio.

Roma, mezza rosa è sul piede di partenza

Parliamo dei vari Mats Hummels e Leandro Paredes, con contratto in scadenza a giugno e difficilmente rinnovabile, e di Paulo Dybala, che potrà raggiungere il rinnovo automatico soltanto al raggiungimento di un certo numero di presenze stagionali. Lo stesso Zalewski non ha ancora rinnovato, viene continuamente fischiato dai suoi tifosi, ha rifiutato il passaggio al Galatasaray a settembre e potrebbe fare le valigie a gennaio.

Non è finita qui, però. Celik continua a non convincere e potrebbe essere ceduto nella sessione invernale di calciomercato, mentre l’esterno Abdullhamid non sta trovando spazio e difficilmente lo troverà con Ranieri. C’è poi la questione relativa ai tre senatori. Bryan Cristante, Capitan Lorenzo Pellegrini e il vice Capitano, Gianluca Mancini, sono ormai ai ferri corti con la tifoseria che ne chiede la cessione e vivono, giocano e si allenano in un ambiente ostile.