Il tennis piange il suo addio: cala il gelo durante la notte | Lo ricorderemo come uno dei migliori

Il campione di tennis si è ritirato nelle ultime ore, i compagni devono metabolizzare il suo annuncio, è stato un esempio per molti

La Spagna partiva come favorita numero uno, assieme all’Italia detentrice del titolo, per la vittoria finale della Coppa Davis. Si pensava che giocando in casa, gli uomini di David Ferrer potessero arrivare a giocarsi la conquista del torneo, ma le aspettative non sono state rispettate.

La squadra azzurra, capitanata da Filippo Volandri, ha una rivale in meno per vincere l’insalatiera per il secondo anno consecutivo, trascinato dal numero 1 del ranking, uno Jannik Sinner reduce da una stagione incredibile, con otto trofei in bacheca.

L’altoatesino, circa un mese fa, una volta appreso l’annuncio del ritiro di un collega, ha dichiarato: “Questa è una brutta notizia per tutto il mondo del tennis. Quello che posso dire è che ho avuto la fortuna di conoscerlo come persona ed è una persona incredibile“.

Un punto di riferimento per le nuove generazioni: “Il giocatore lo abbiamo visto tutti. Sappiamo quanto è stato bravo. Le cose che ci ha insegnato a noi giovani tennisti sono tante: come comportarsi in campo, come gestire le situazioni in campo, le situazioni difficili. E anche restare umili, non cambiare nonostante il successo, scegliendo le persone giuste intorno a sé, avere una grande famiglia“.

Il triste epilogo di un vero campione, la carriera è finita con una sconfitta

Lui è Rafael Nadal che ha giocato l’ultimo match di una carriera stellare con la propria Nazionale, chiudendo con una sconfitta di fronte a Botic van de Zandschulp che ha consentito all’Olanda di staccare il pass per la semifinale della Davis.

Nadal conclude così la propria parentesi in campo con 92 tornei vinti tra cui 22 Slam, 14 Rolang Garros e 5 Coppe Davis. Con l’amico e collega Roger Federer ha dato vita a un testa a testa avvincente per diversi anni, dimostrandosi il migliore sulla terra rossa.

Un’eredita pesante che si è preso un altro spagnolo imbattibile sulla terra rossa

La Spagna ha già individuato il degno erede, Carlos Alcaraz, al terzo posto della classifica ATP e in grado di poter seguire le orme del maiorchino che lascia indelebili ricordi in tutti gli amanti dello sport con la racchetta, con partite di alto livello.

Il passaggio di testimone è già avvenuto e ora spetta ad altri talentuosi atleti migliorare il rendimento eccellente della carriera di Nadal.