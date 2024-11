Sinner, spunta la verità sul suo passato: parla l’ex compagna | Ecco cosa faceva alle donne

Il tennista numero uno al Mondo continua a riscrivere la storia dello sport italiano, ma spunta un indiscrezione sul suo passato.

In questo momento può essere considerato senza ombra di dubbio lo sportivo più famoso e forte d’Italia, ma il suo carattere schivo e riservato lo rende molto più umano di qualsiasi altra star dello sport Mondiale. Chi lo conosce fin da quando famoso non lo era, inoltre, può confermare che Jannik Sinner queste caratteristiche le ha sempre avute.

Nel frattempo, però, si gode la fama ed il successo meritatissimo arrivato dopo una stagione davvero da record che ha riscritto ogni pagina di storia dello sport italiano, ma anche internazionale. Questo 2024 è stato sicuramente l’anno di Jannik Sinner, per quanto riguarda il tennis, ma in generale per quel che riguarda tutto lo sport.

L’anno in cui, lo scorso giugno, l’altoatesino è diventato il 29esimo numero 1 della storia del tennis, posizione confermata anche a fine anno e che rimarrà tale almeno fino alla fine degli Australian Open 2025, prossimo appuntamento con un grande Slam per Jannik.

Sinner ha chiuso la stagione con 8 titoli: Australian Open, Rotterdam, Miami, Halle, Cincinnati, US Open, Shanghai e Nitto Atp Finals, su 15 tornei disputati, di cui due grandi Slam, primo italiano di sempre a vincere in Australia e negli Stati Uniti. L’asso altoatesino ha anche collezionato in totale 70 vittorie, superando le 69 di Zverev in extremis, a fronte di sole 6 sconfitte.

Sinner, tutti i suoi numeri eccezionali

Il 93% di successi in una singola stagione. Un dato spaventoso che è già tra i migliori di sempre della storia del Tennis. Jannik, inoltre, è il primo tennista a raggiungere questi numeri dalla stagione 2016 di Andy Murray, in cui lo scozzese chiuse con 78 vittorie e 9 titoli.

L’altotesino è anche in striscia aperta di 11 vittorie dal primo turno di Shanghai e ha vinto 26 delle ultime 27 partite. L’ultima sconfitta è arrivata contro Carlos Alcaraz nella finale di Pechino. Lo spagnolo è stato anche l’unico a batterlo più di una volta in questo 2024 e a vincere un torneo del grande Slam, oltre all’italiano (due per la precisione: Roland Garros e Wimbledon). Sinner ha vinto un set in ogni singola delle 76 partite giocate quest’anno.

Sinner, le dichiarazioni di una sua ex compagna di classe

Insomma, il tennista numero uno al Mondo rischia di diventare, nel tempo, lo sportivo italiano più vincente e conosciuto di sempre, ma probabilmente continuerà ad avere quell’umiltà e quella timidezza che lo contraddistingue e lo ha sempre contraddistinto. Così come dichiara una sua ex compagna di scuola.

Quest’ultima, infatti, in un’intervista al Corriere della Sera ha dichiarato di essere andata a scuola superiore con Sinner e che il suo ex compagno era un tipo molto timido, soprattutto con le ragazze, parlava poco, non faceva copiare ai compiti in classe e si concentrava molto sullo studio.