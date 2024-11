Il Napoli cala il colpo scudetto: scippato il City di Guardiola | Accordo e firma grazie a Conte

Il club azzurro, grazie al suo allenatore, potrebbe piazzare un colpaccio nel mercato di gennaio e spostare gli equilibri.

Mai come quest’anno la nostra Serie A sta vivendo un equilibrio che potrebbe portare, fino a maggio, ad un campionato emozionante ed incerto, ma soprattutto tiratissimo fino all’ultima giornata. Non solo Napoli, Inter e Juventus, quelle che già dall’inizio sembravano essere le candidate principali alla lotta al primo posto.

A queste grandi, infatti, si sono aggiunte anche Fiorentina, Lazio e Atalanta. E, se quest’ultima poteva essere preventivabile, la grande sorpresa sono le prime due che stanno trovando equilibrio e facilità estrema nell’andare a rete. Al momento il grande assente è il Milan che non riesce a trovare continuità di gioco e risultati e subisce troppi gol. I due punti persi a Cagliari sono stati difficili da digerire, ma la squadra c’è, la rosa è forte e, se Paulo Fonseca riuscisse a trovare i giusti equilibri, potrebbe rientrare da un momento all’altro nella serratissima lotta.

In quel caso ci sarebbe un po’ il ritorno alle sette sorelle che davano spettacolo nella nostra Serie A tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del 2000, quando il campionato italiano era il più ricco, bello e difficile al Mondo. La Roma è in seria difficoltà, ma Claudio Ranieri potrebbe sistemare le cose nelle prossime settimane e permettere ai capitolini di cercare di rientrare almeno nella lotta Champions.

In questa lotta che si annuncia all’ultimo sangue ogni dettaglio può fare la differenza. Non è un mistero, però, che a spostare gli equilibri potrebbe essere soprattutto la sessione invernale di calciomercato che a gennaio permetterà ad alcuni squadre di rinforzarsi e coprire alcune falle all’interno dell’organico.

Serie A, i possibili colpi di gennaio

Proprio sulla Roma si è parlato di un presunto interessamento in prestito del giovane campione del Real Madrid, Endrick. Il brasiliano sta trovando poco spazio e i madrileni potrebbero convincersi a mandarlo a giocare in prestito per sei mesi per aumentargli il minutaggio in campo. In quel caso, secondo alcuni esperti di mercato, la società giallorossa sarebbe in prima fila.

Negli ultimi giorni sono circolate voci che vedrebbero anche Juventus e Milan propense a rinforzarsi seriamente. I bianconeri potrebbero approfittare della situazione Zirkzee a Manchester e portare l’ex Bologna in prestito per sei mesi, mentre i rossoneri sarebbero fortemente interessati a Samuele Ricci del Torino.

Mercato, Conte ci prova per De Bruyne?

A fare il colpo grosso, però, quello che sposterebbe davvero gli equilibri in ottica Scudetto, potrebbe essere il Napoli di Antonio Conte. Il tecnico leccese, infatti, secondo alcune indiscrezioni, tutte da verificare in realtà, si sarebbe già messo in contatto con Kevin De Bruyne per cercare di portarlo in azzurro.

Il fortissimo centrocampista belga sta vivendo il suo peggior momento da quando è al Manchester City ed il possibile addio di Guardiola, a fine stagione, potrebbe convincerlo a cambiare aria. Il Napoli, con l’intermediazione di Conte, però, potrebbe provare ad anticipare tempi e concorrenza, portando De Bruyne in Italia già a gennaio e spostando inevitabilmente gli equilibri della nostra Serie A.