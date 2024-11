“Da valutare giorno per giorno”: l’infortunio diventa un mistero | Tempi di recupero sconosciuti

L’infortunio dovrà essere ancora valutato, si teme un lungo stop per uno dei giocatori più importanti della rosa

Il campionato prosegue con molto equilibrio sia in vetta che nei bassifondi della classifica. Ben sei squadre sono in corsa per il titolo di campione d’inverno, con il Napoli e la Juventus, sesta al momento, distanti solo quattro punti. I partenopei hanno conservato il proprio vantaggio sulle inseguitrici battendo all’Armando Maradona una Roma in grande difficoltà.

Una serie A che sta registrando un record di infortuni, spesso di grave entità. Una lunga lista provocata da un numero maggiore di partite disputate e da una preparazione atletica che è avvenuta in un modo non consono, dettata anche dal poco tempo a disposizione.

Una stagione che è iniziata da tre mesi e che proseguirà per alcune squadre fino a luglio data la prima edizione del Mondiale per club. Gli esiti sono del tutto incerti e condizionati dalla tenuta fisica dei giocatori più rappresentativi.

Gli organici sono stati rinforzati anche per quanto riguarda le seconde linee, con gli allenatori che stanno mettendo in atto un ampio turnover che rischia di essere reso ancora più complicato da indisponibili in aumento e da un’infermeria piena.

Ha lasciato il campo per un problema muscolare, il mister deve fare a meno di lui

Nell’ultima giornata l’Inter è passata corsara a Verona contro un Hellas che è stata sorpresa nel primo tempo con ben cinque reti che hanno manifestato sia la forza dell’attacco nerazzurro che la fragilità della retroguardia degli scaligeri.

In una trasferta così positiva c’è modo anche di registrare una pessima notizia per Inzaghi, dato che ha riportato un problema muscolare Francesco Acerbi, costretto a lasciare il terreno di gioco.

L’infortunio può essere più grave del previsto, le sue condizioni saranno monitorate

L’esperto difensore azzurro si è sottoposto a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato un’elongazione al bicipite femorale della coscia destra.

Il giocatore sarà valutato giorno dopo giorno ma dovrà saltare almeno il match di Champions League e il prossimo di campionato a Firenze, contro i toscani reduci da sette vittorie di fila e a pari punti in classifica. Una sfida al vertice che sarà affrontata senza l’apporto di un centrale che ha dimostrato sempre molta affidabilità.