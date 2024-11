Donnarumma fatto fuori dal Psg: clamoroso ritorno in Serie A | Ecco dove lo vedremo

Ancora panchina con i parigini per l’ex portiere del Milan che a fine stagione vuole tornare nel nostro campionato.

Gianluigi Donnarumma è stato senza ombra di dubbio uno di quei cosiddetti bambini prodigio che già da giovanissimi sembrano destinati ad una grandissima carriera e su cui tutti scommetterebbero ad occhi chiusi. A metà dello scorso decennio lo fece il Milan, per esempio, ma soprattutto Sinisa Mihajlovic che lo fece esordire quando non aveva compiuto nemmeno 17 anni.

Era l’ottobre del 2015 e fino a maggio 2021 Donnarumma è stato titolare indiscusso della squadra rossonera. Sembrava destinato a diventare il nuovo Baresi, Maldini, Ambrosini e quindi essere Capitano e bandiera del club rossonero, ma le cose, come ben sappiamo, non sono andate nel modo in cui tutti i tifosi milanisti si aspettavano.

A luglio 2021, dopo un Europeo vinto con la Nazionale azzurra da MVP dell’intero torneo, Donnarumma si svincola a zero dal Milan, dopo aver rifiutato, insieme al suo entourage all’epoca dei fatti capitanato dal compianto Mino Raiola, diverse volte il rinnovo con il club che lo ha fatto esordire, diventare uomo e calciatore di livello. Gesto che in tanti hanno criticato e che dalle parti della Milano rossonera non gli è mai stato perdonato.

Ma tant’è. Donnarumma accetta la proposta del Paris Saint Germain e si trasferisce in Francia. Nel frattempo diventa anche Capitano della Nazionale azzurra, ma dopo l’Europeo conquistato nel 2021, vive un momento molto buio con l’Italia a livello di risultati, nonostante lui dia ampie garanzie e venga considerato da tanti l’unico vero fuoriclasse che gli azzurri hanno a disposizione.

Paris Saint Germain, ancora panchina per Donnarumma

Stessa cosa, però, non si può certo dire sia accaduta con il Paris Saint Germain. Qui vince tre campionati francesi di fila, ma esce sempre anticipatamente dalla Champions League e spesso a causa di suoi errori. Donnarumma viene criticato molto in Francia e tanti gli imputano i fallimenti del PSG in Europa.

Anche in questa stagione, del resto, gli errori in Champions League non sono mancati. Luis Enrique, così, decide di promuovere titolare Matvej Safonov ed il portiere russo prende il posto di Donnarumma, sia in Ligue 1 contro il Tolosa che nella sconfitta dell’ultima di Champions League contro il Bayern Monaco.

Serie A, per Donnarumma ci sarebbe la fila

Il tecnico spagnolo giustifica questa scelta con la capacità dell’estremo difensore russo di saper giocare con i piedi e quindi aiutare la manovra dal basso del suo PSG, ma al momento se la situazione non dovesse cambiare, Gigio potrebbe anche decidere di lasciare Parigi e tornare in Italia. D’altronde, per lui, nella nostra Serie A ci potrebbe essere la fila.

Dal Milan, che potrebbe non rinnovare con Maignan e riaccogliere il Figliol Prodigo, alla Juventus che cederebbe Di Gregorio se si concretizzasse l’ipotesi Donnarumma, fino ad arrivare all’Inter che dovrà prima o poi far partire il dopo Sommer e con il numero uno azzurro sarebbe sicuramente in mani sicure.