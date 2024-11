Il presidente lo ha cacciato: presentato il nuovo allenatore | Annuncio ufficiale dei biancazzurri

L’allenatore è stato esonerato, ufficiale il nome del sostituto per provare a rilanciare la stagione dei biancazzurri

In questa fase del campionato sono quattro le panchine traballanti. Dopo un ottimo inizio è in crisi il Torino che fa una gran fatica ad essere incisivo in fase realizzativa, con i giocatori che sono in cerca di una svolta per ritornare a raccogliere punti utili per non essere risucchiati in zona retrocessione e con i tifosi che hanno organizzato una contestazione nei confronti del patron Urbano Cairo.

A pareggiare contro i granata è stato un Monza che non demerita sotto il punto di vista del gioco ma la cui classifica si fa molto preoccupante. Nesta gode della stima e della fiducia di Adriano Galliani che ha puntato su di lui per il post Palladino ma il prossimo turno potrebbe essere decisivo.

I brianzoli scenderanno in campo a Como per un derby che si preannuncia molto delicato data la posta in palio. Gli uomini allenati da Cesc Fabregas non riescono a sfruttare le occasioni create e adesso rischiano grosso.

Il fanalino di coda è il Venezia che ha perso lo scontro diretto nel posticipo dell’ultimo turno, in casa contro un Lecce che è ripartito nel migliore dei modi dopo il cambio di panchina e la nomina di Marco Giampaolo.

Il patron si è preso la responsabilità di cambiare allenatore

E si augura di fare altrettanto il Monticelli Calcio che ha deciso di puntare sull’esperienza di Emanuele Padella dopo l’esonero di Cristian Settembri che ha fatto seguito alla sconfitta per 2-0 sul campo del Montecosaro nella dodicesima giornata del girone B del campionato di Promozione.

Il 36enne difensore centrale continuerà per il momento a far parte della rosa come giocatore di movimento nonostante qualche problema fisico che ha accusato nelle ultime settimane. A prendere questa decisione è stato il presidente Francesco Castelli, con la notizia avvenuta tramite una nota ufficiale del club marchigiano.

Il rendimento del club non è stato ritenuto all’altezza

I biancazzurri hanno ottenuto 13 punti finora e sono lontani dai vertici della classifica, con un rendimento inferiore alle aspettative che erano quelle di competere per il passaggio in Eccellenza.

Risultati recenti che hanno provocato la scelta di cambiare guida tecnica, con la speranza di avere subito dei risvolti positivi nelle prossime gare.