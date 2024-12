I debiti non danno tregua a Totti: il fisco gli presenta il conto | Non gli resta più nulla

Continuano i problemi con le sue società per Francesco Totti che registra perdite per tantissimo denaro e difficoltà con il Fisco.

In campo è stato un grandissimo calciatore, un leader, una bandiera assoluta, una delle ultime, della sua Roma. Per tanti è stato il più forte numero dieci della storia della Nazionale italiana, ma sicuramente può essere annoverato tra i più grandi di sempre del nostro calcio.

Stiamo parlando ovviamente di Francesco Totti che, però, dopo il suo ritiro dal mondo del calcio, commovente e provante del maggio 2017, non ha saputo ripetere fuori dal campo quanto di buono fatto vedere sul terreno verde. Gioco d’azzardo, un matrimonio andato in frantumi, l’esperienza durata pochissimo in società nella Roma, ma soprattutto la poca lungimiranza dal punto di vista imprenditoriale.

Negli anni scorsi, infatti, Totti ha perso 967 mila euro con la sua Immobiliare Vetulonia, 33 mila con la Immobiliare Ten, e 17.618 euro con la It scouting srl che doveva scoprire nuovi talenti del mondo del calcio e avviarlo ad una carriera da procuratore. Perdita più limitata, invece, circa 3.392 euro, con la Tz service fondata con Alessandro Zaffarani per gestire campi da padel.

Insomma, l’ex Pupone giallorosso, avrebbe perso, a conti fatti, circa un milione di euro con due immobiliari e poco più di 15mila euro con quella che doveva essere la società che lo avrebbe dovuto lanciare in un nuovo e affascinante ruolo nel mondo del calcio, quello di procuratore e gestore o scopritore di talenti.

Totti e la cessione di una sua proprietà immobiliare

Una serie di investimenti non proprio lucidissimi e fortunatissimi per l’ex Capitano della Roma che, inoltre, all’inizio dell’ultima estate, si è trovato costretto a vendere, per una cifra di poco inferiore ai 5 milioni di euro, ad una finanziaria israeliana, l’intero capitale di un’altra sua immobiliare di proprietà, la Immobiliare Dieci srl.

Ad approfittare dell’affare e ad accaparrarsela, come detto, ci ha pensato una società di diritto israeliano nata da poco e in questo 2024, la B.A.R. assets and Hotels in Rome ltd, rappresentata nella transazione da Avi Zak e da Pascal Oren. Quest’ultima immobiliare era stata gestita, negli ultimi anni, dal fratello di Francesco, Riccardo Totti.

Francesco Totti e i guai con il fisco

L’Immobiliare Dieci è titolare di due contratti di leasing immobiliari con una banca in base ai quali ha diritto a riscattare due immobili nella capitale. La società era in perdita di oltre un milione di euro ed alla fine la vendita è stato un’affare per Francesco. I problemi, però, per l’ex calciatore della Roma e della Nazionale, non sarebbero finiti qui. Anche se si andrebbe verso l’archiviazione, infatti, è stato da poco aperto un fascicolo che vede indagato, per omessa dichiarazione dei redditi, proprio Francesco Totti.

A riferirlo è l’AGI che poi annuncia che l’ex capitano della Roma sarà ascoltato, dai Pm di piazzale Clodio, tra il 9 e il 13 dicembre. Secondo le prime indiscrezioni, l’omessa dichiarazione avrebbe riguardato una piccola cifra che però, tra sanzioni e interessi, sarebbe poi lievitata a 200 mila euro. Come riporta il quotidiano “La Verità”, l’accusa a Totti riguarderebbe la mancata denuncia di una parte di redditi derivanti da sue apparizioni nei vari spot pubblicitari in cui è protagonista.