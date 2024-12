Sinner scaricato in diretta: lo hanno messo in dubbio | Non meritava un simile trattamento

Sinner lascia la Nazionale, le parole del veterano lo costringono a dire addio, la decisione arriva dopo il trionfo in Coppa Davis

La stagione 2024 del tennis si è ufficialmente conclusa e per l’Italia è stato un trionfo mai visto nella storia di questo sport. Grande protagonista è stato Jannik Sinner, autore di ben otto trionfi individuali. Ha conquistato due grandi slam, raggiungendo e mantenendo, con un ampio margine sui rivali, la vetta della classifica del ranking maschile.

La chiusura è stata nel migliore dei modi con la vittoria agli Atp Finals di Torino, frutto di un percorso netto senza perdere nemmeno un set, e il bis in Coppa Davis, da vero trascinatore del gruppo azzurro nelle sfide decisive in cui sono state battute l’Argentina, l’Australia e l’Olanda.

Anche le colleghe hanno regalato enormi soddisfazioni, con Jasmine Paolini che ha raggiunto la posizione numero 4 del ranking WTA e ha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi in coppia con Sara Errani nel doppio.

Un intero movimento che è in costante ascesa e che, in questo momento, è il migliore del Mondo. I miglioramenti di Matteo Berrettini fanno ben sperare per i prossimi mesi, insieme a un Lorenzo Musetti che ha trovato una maggiore continuità di prestazioni.

L’ex campione del tennis italiano continua a far parlare di sé

In questo clima idilliaco hanno fatto discutere alcune recenti dichiarazioni di Nicola Pietrangeli che continua a seguire il tennis alla veneranda età di 91 anni.

La Coppa Davis è un trofeo a cui tiene particolarmente, ricordando il suo record di presenze nella competizione e il fatto di essere stato il capitano di quella squadra che in Cile, nel 1976, si portò a casa l’Insalatiera per la prima volta nella storia del tennis italiano.

Jannik austriaco, le parole che fanno discutere

Pietrangeli è tornato a parlare, con un breve intervento a Splendida cornice, programma tv in onda su Rai 3 e condotto da Geppi Cucciari, del movimento tennistico italiano, lasciandosi andare a delle parole poco eleganti nei confronti del n.1 del mondo: “Volevo dire del tutto spontaneamente che Sinner è il miglior tennista italiano di tutti i tempi. E forse austriaco“.

Una puntualizzazione che non sarà sicuramente piaciuta all’altoatesino che ha voluto partecipare ad ogni costo alla Davis, nonostante la fatica delle Finals, concluse pochi giorni dopo.