La Juventus perde un altro top player: volo diretto Italia Inghilterra | Lo ha già comunicato al club

Il club bianconero resta il più attivo sul fronte mercato, sia in entrata che in uscita e anche in inverno sarà così.

In estate, nella sessione di calciomercato, è stato il dirigente che più è stato impegnato, sia a livello di movimenti in entrata che per quel che riguarda quelli in uscita. Probabilmente succederà questo anche nel prossimo mese di gennaio.

Cristiano Giuntoli, Football Director della Juventus, infatti, dopo le prime due sessioni di mercato appena arrivato alla Juventus, quelle dell’estate 2023 e dell’inverno 2024, passate in sordina e soprattutto ad occuparsi di affari minori, ha avuto il suo bel da fare nella costruzione della rosa da consegnare nelle mani di Thiago Motta.

Un mercato che ha visto addirittura 220 milioni di euro spese per le operazioni in entrata e oltre 100 per quelle in uscita. Il saldo negativo, alla fine, è stato di circa 100 milioni di euro, ma molti calciatori in casa bianconera sono stati ceduti in prestito o a cifre meno importanti perché tutti sapevano che si trattava di esuberi.

Di certo, a giudicarli ora, possono sembrare pochi, per esempio, i circa 20 milioni di euro che la Juventus ha guadagnato dalla cessione di Moise Kean alla Fiorentina. Un’operazione molto chiacchierata la scorsa estate, ma che ora ha acquisito connotati completamente diversi.

Juve, la situazione esuberi

Sono stati tanti altri i calciatori ceduti da Cristiano Giuntoli nella scorsa sessione estiva di calciomercato, come per esempio quel Federico Chiesa al Liverpool che tanti tifosi bianconeri avrebbero voluto trattenere a Torino, ma che, almeno fino a questo momento, non sta trovando spazio Oltremanica, soprattutto a causa di numerosi infortuni che continuano a tormentarlo.

Alla fine in casa Juventus si è riusciti a cedere tutti gli esuberi che erano presenti in rosa e che, tra scelte societarie e scelte tecniche dell’allenatore, erano stati ormai messi fuori dal nuovo progetto bianconero. Tutti tranne uno. Il centrocampista brasiliano Arthur, infatti, è l’unico che Cristiano Giuntoli non è riuscito a cedere.

Mercato in uscita, alcuni juventini vorrebbero cedere Gatti

Il dirigente bianconero ci riproverà anche a gennaio, conscio del fatto che per l’ex mediano della Fiorentina le richieste non mancano. A sorpresa, inoltre, potrebbe esserci spazio anche per la cessione di Douglas Luiz che continua a restare un oggetto abbastanza misterioso dell’ultima campagna acquisti bianconera.

Difficilmente, infine, saranno ceduti calciatori in altri ruoli anche perché, attualmente, Thiago Motta ha gli uomini contati. Resterà a Torino, quindi, anche quel Federico Gatti che troppe volte viene contestato e insultato da alcuni utenti, tifosi bianconeri, social, con post sarcastici e ironici che mostrano la poca stima verso il difensore centrale ex Frosinone.