L’ex bianconero come vice Dovbyk | Ranieri chiede, i Friedkin eseguono: bomber di scorta in arrivo a Trigoria

La Roma e il bomber di scorta: Ranieri chiede un vice Dovbyk ai Friedkin. La dirigenza giallorossa porta a Trigoria l’ex bianconero.

Messa immediatamente in archivio la disfatta casalinga di lunedì sera contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, la Roma di Claudio Ranieri fa i conti con una situazione di classifica decisamente catastrofica che la vede attualmente in 15esima posizione con appena 13 punti conquistati nelle prime 14 partite di campionato disputate.

Rendimento, questo, chiaramente da squadra che lotta per non retrocedere, che i giallorossi dovranno iniziare a correggere a partire dalla sfida interna di sabato sera contro il Lecce di Marco Giampaolo, reduce dal bel pareggio ottenuto domenica sera al Via del Mare contro la Juventus di Thiago Motta.

Appuntamento, quello dell’Olimpico contro i giallorossi salentini, che i capitolini saranno chiamati a portare necessariamente a casa non solo per mettere fine alla striscia di quattro sconfitte consecutive rimediate contro Atalanta, Napoli, Bologna ed Hellas Verona, ma anche per allontanarsi da una zona retrocessione distante clamorosamente appena due punti.

Quello contro Krstovic e compagni, alla luce dei 13 punti attualmente in possesso delle due formazioni e considerando il Como terzultimo con undici punti, sarà infatti un vero e proprio scontro salvezza. Con sette sconfitte in campionato già sul groppone (ne mancano solo quattro per raggiungere le undici della scorsa annata), la Lupa non può permettersi altri passi falsi. La stagione è ancora lunga, ma occorre una svegliata e occorre subito.

Roma, Shomurodov non basta: i Friedkin alla ricerca di un vice Dovbyk

Rinforzatasi notevolmente, almeno sulla carta, nel corso dell’estate, la Roma della famiglia Friedkin ha tutt’altro che brillato in questo primo scorcio di stagione. Quindicesima in classifica in Serie A e 21esima nella fase campionato di Europa League, la Lupa sta infatti faticando più del previsto a portare a casa risultati positivi. Difficoltà, dovute a un gioco certamente non eccelso, del quale, in fase offensiva, ne sta risentendo soprattutto Artem Dovbyk che, prelevato dal Girona per ben 35 milioni di euro lo scorso 2 agosto, ha messo a referto fin qui appena quattro gol in campionato e due in Europa League.

Sei gol totali, ad oggi una miseria per chi solo pochi mesi fa vinceva la classifica marcatori in Liga con 24 reti, ai quali si deve purtroppo accostare lo scarsissimo apporto dato finora da quell’Eldor Shomurodov che dell’ucraino è considerato il vice designato. L’uzbeko, infatti, in undici partite complessive disputate sin qui tra campionato ed Europa, ha realizzato appena un gol, lo scorso 25 agosto nella sconfitta casalinga per 1-2 contro l’Empoli. Bottino, questo, pressoché nullo, che la società è pronta a sostituire tornando sul mercato già a gennaio.

Roma, occhi su Beto: l’ex Udinese può essere il perfetto bomber di scorta

Legato agli inglesi dell’Everton dall’estate 2023 dopo due stagioni passate in Serie A con la maglia dell’Udinese, Beto potrebbe tornare molto presto nel massimo campionato italiano. Non centralissimo nei piani del club blu di Liverpool, il bomber classe ’98 avrebbe infatti iniziato a prendere seriamente in considerazione l’idea di tornare in Italia già a gennaio. Su di lui, stando a quanto riferito da Asromalive.it, avrebbero messo gli occhi tre società nostrane rispondenti ai nomi di Juventus, Torino e Roma.

Tre società, interessate al 26enne della Guinea-Bissau per risolvere i rispettivi problemi in attacco, delle quali quella capitolina appare al momento in vantaggio sulle due piemontesi alla luce della sempre più vicina acquisizione dell’Everton da parte dei Friedkin. Al momento, ovviamente, è ancora presto per parlare di trattative fatte e concluse, ma le possibilità che Beto vesta di giallorosso dal prossimo mese sono sicuramente più che buone. Non ci resta quindi che aspettare per saperne di più.