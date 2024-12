“Uno scambio del genere? Sì, ci sto” | Giuntoli convince ADL: un centrocampista per un attaccante

Giuntoli convince De Laurentiis della bontà dello scambio. Il centrocampista bianconero va da Conte, l’attaccante azzurro da Thiago Motta.

Reduce dal successo di misura conquistato domenica scorsa sul campo del Torino di Paolo Vanoli grazie alla terza rete in campionato di Scott McTominay, il Napoli di Antonio Conte continua a guardare tutti dall’alto in basso in attesa di scendere di nuovo in campo, domenica sera, contro la Lazio di Marco Baroni.

Appuntamento, quello casalingo contro la formazione capitolina, che i partenopei punteranno chiaramente a portare a casa per ottenere la terza vittoria consecutiva nelle ultime tre gare di campionato e per confermarsi in vetta davanti alle dirette inseguitrici rispondenti ai nomi di Atalanta, Inter, Fiorentina, Lazio e Juventus.

Tutte formazioni attrezzatissime, queste appena menzionate, delle quali sembra aver tirato leggermente il freno a frano quella bianconera di Thiago Motta che, reduce dai due pareggi consecutivi contro Lecce e Milan, occupa attualmente con 26 punti la sesta posizione in classifica a meno sei dal primo posto dei campani.

Una distanza di sei punti certamente rilevante, questa che separa i piemontesi dalla cima della graduatoria, alla quale Vlahovic e compagni saranno chiamati a porre rimedio (Napoli permettendo) già a partire dal complicato impegno interno di sabato pomeriggio contro il redivivo Bologna di Vincenzo Italiano.

Juventus, Fagioli è ora sacrificabile: il classe 2001 piace al Napoli

Finito ai margini del progetto, stando al minutaggio recente concessogli da Thiago Motta, Nicolò Fagioli potrebbe clamorosamente lasciare la Juventus nel possimo mercato di gennaio. Nonostante l’emergenza legata ai tanti infortuni, Giuntoli avvrebbe infatti appiccicato sull’ex centrocampista della Cremonese l’etichetta di “sacrificabile“.

Relegato spesso in panchina nell’ultimo periodo e mandato in campo solo per scampoli di partita, il classe 2001 avrebbe iniziato a far comprendere di voler cambiare aria per avere più spazio. Uno spazio che, stando a quanto venuto a galla in queste ore, il 23enne nato a Piacenza potrebbe trovare all’ombra del Vesuvio tra le file del Napoli di Antonio Conte.

Giuntoli stuzzica De Laurentiis: Juventus e Napoli valutano lo scambio Fagioli-Raspadori

Con Fagioli finito nel mirino di Antonio Conte, pronto ad affidargli il ruolo di vice McTominay, la Juventus del direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, starebbe seriamente prendendo in considerazione l’idea di proporre uno scambio di giocatori al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

Uno scambio, con protagonisti il poc’anzi menzionato Fagioli e Giacomo Raspadori, che, ultimo nelle gerarchie d’attacco di Conte, farebbe sicuramente comodo a Thiago Motta come vice Vlahovic, viste le non rassicuranti condizioni di Nico Gonzalez e Milik. Stando a quanto riportato da Calciomercato.it, piemontesi e campani potrebbero procedere allo scambio già a gennaio. Ovviamente, per saperne di più, dobbiamo aspettare l’apertura ufficiale delle trattative fissata per l’inizio del 2025.