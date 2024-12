Addio immediato alla Serie A: destinazione Premier League | Colpaccio degli ex campioni d’Europa

Ancora una volta un passaggio dall’Italia all’Inghilterra verso quello che in questo momento è il campionato più ricco e spettacolare.

C’era un tempo in cui il campionato italiano era l’approdo naturale di tutti i migliori calciatori che c’erano in circolazione e le nostre squadre, di conseguenza, la prima scelta di tanti campioni già affermati e tra i più noti nel palcoscenico internazionale.

Tra la metà degli anni ’80 e i primi anni 2000, infatti, la Serie A è stato sicuramente il campionato più ricco, più emozionante, bello e difficile del Mondo e questa cosa era riconosciuta da tutti, ma soprattutto certificata anche dai risultati della nostra Nazionale ed in generale delle nostre squadre nelle competizioni europee.

Questa cosa, però, dal post Calciopoli in poi, è andata rapidamente a scemare lasciando sempre più spazio ad altri campionati europei, soprattutto Liga e Premier League, come tornei che sono cominciati ad andare per la maggiore.

Da dieci anni a questa parte, forse anche un po’ meno, è la Premier League ad aver preso sempre più il monopolio dell’interesse mondiale, ad essere decisamente il campionato più ricco e seguito al Mondo e l’approdo principale di tantissimi campioni.

Dall’Italia all’Inghilterra, quanti esempi negli ultimi tempi

Tanti sono i calciatori che sono approdati dall’Italia all’Inghilterra negli ultimi tempi a suon di milioni. Da Federico Chiesa a Sandro Tonali, da Rasmus Hojlund a Joshua Zirkzee e tanti altri ancora. Percorso che, però, non riguarda soltanto i giocatori.

Anche gli allenatori, infatti, scelgono sempre di più il campionato inglese per affermarsi. Negli ultimi tempi ci sono passati diversi tecnici italiani come per esempio Roberto De Zerbi che al Brighton ha continuato il suo percorso di crescita, ma anche Enzo Maresca che sta risollevando le sorti del Chelsea.

Premier League, Allegri vicino al West Ham?

Il prossimo allenatore italiano che potrebbe andare ad allenare nella ricca Premier League sarebbe Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, dopo i tre anni alla Juventus, aspetta una chiamata per rimettersi in carreggiata ed in passato ha già rifiutato l’Arsenal prima di tornare a Torino.

Qualche sera fa è stato beccato a Londra a guardare la sfida di Europa League tra Tottenham e Roma e questo ha incuriosito molti addetti ai lavori. Allegri, almeno secondo alcune indiscrezioni che arrivano direttamente dall’Inghilterra, potrebbe andare ad allenare proprio nella Capitale inglese, ma non nel club in cui militano gli italiani Vicario e Udogie, bensì nel West Ham che starebbe pensando di esonerare Julien Lopetegui.