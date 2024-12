Offerta rispedita al mittente: il gioiellino non si tocca | Servono fior di milioni

Si avvicina a grandi passi la sessione invernale di calciomercato, con i club, anche quelli italiani, che si stanno già muovendo in tal senso.

Dopo quello estivo che è stato molto movimentato e ha visto vere e proprie rivoluzioni e cambiamenti tecnici in diverse squadre della nostra Serie A, tra poche settimane aprirà i battenti la sessione invernale di calciomercato che in Italia si preannuncia parecchio vivace.

La situazione di classifica, con diverse squadre che lottano per le prime posizioni, e pochissime compagini in pochi punti in tutte le zone della graduatoria, spingerà diverse società ad agire nell’imminente sessione di mercato, cercando di consegnare al proprio allenatore rinforzi all’altezza della situazione.

Ci sono, poi, alcune squadre che stanno deludendo le aspettative ed hanno bisogno di fare mercato per migliorare lacune tecniche e coprire buchi di organico. Tra queste non si possono non citare le tre grandi che più di tutte le altre si trovano un po’ staccate dalle posizioni di vertice.

Parliamo ovviamente della Juventus, ma soprattutto del Milan e della Roma. I bianconeri, anche a causa della sfortuna che si è accanita con alcuni infortuni gravissimi occorsi a calciatori importanti della rosa, dovranno per forza di cose rinforzarsi per consegnare a Thiago Motta quegli elementi di cui ha tanto bisogno.

Mercato, le mosse di Juve e Milan

Si parla di un difensore che arriverà sicuramente, con i nomi di Antonio Silva e Milan Skriniar che continuano a circolare, ma anche di un attaccante che potrebbe servire se Arek Milik non desse le giuste garanzie al suo rientro.

Poi, come detto, c’è il Milan che non ha particolari problemi di rosa, ma si trova con poche alternative a centrocampo. A fine dicembre dovrebbe rientrare Ismael Bennacer dall’infortunio, ma i dirigenti rossoneri sono comunque alla ricerca di un rinforzo sulla mediana e monitorano le situazioni riguardanti Bondo del Monza, Belahyane del Verona e Ricci del Torino.

Mercato, la Roma su Di Cesare del Racing

La Roma, infine, è quella più indietro in classifica, ma ha comunque una rosa piena di alternative. Qualcosa da fare, però, c’è e il direttore sportivo Ghisolfi si concentrerà soprattutto sulla difesa. Serve un esterno destro a tutta fascia affidabile che possa avvicendarsi con il turco Celik, così come potrebbe essere preso anche un difensore per dare un’altra alternativa a Ranieri.

I giallorossi, infatti, almeno per ora, stanno giocando con un modulo che prevede tre difensori e un altro centrale, in questo senso, servirebbe eccome. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato i dirigenti della Roma si sono già mossi per il difensore 22enne del Racing Club di Avellaneda, Marco Di Cesare, attraverso un’offerta da 7 milioni di euro più tre di bonus. Il classe 2002 piace anche all’Inter e per ora la proposta giallorossa non basta.