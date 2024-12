“A giugno te ne vai”: clamoroso addio al Napoli | Conte non è d’accordo

Il tecnico partenopeo potrebbe dover rinunciare ad un elemento molto importante e di cui si fida ciecamente.

Alcune critiche gli sono piovute addosso negli ultimi giorni, soprattutto per un gioco che non decolla e per alcuni scelte di formazione nella gara di Coppa Italia contro il Napoli, ma Antonio Conte resta comunque uno dei personaggi più influenti e importanti del nostro calcio.

La Serie A è casa sua, ogni stagione gioca per vincerla e quasi sempre ci riesce. Al netto della stagione in cui ha allenato a Bergamo, in cui comunque era subentrato a campionato già cominciato ed ha lasciato prima della fine, nelle altre sue avventure ha quasi sempre conquistato lo Scudetto.

Cinque in totale le stagioni fatte per intero in Serie A, tre alla Juventus e due all’Inter. In queste circostanze la percentuale di vittorie è spaventosa, con quattro Scudetti vinti, tre in bianconero ed uno in nerazzurro, ed un secondo posto ad un solo punto dal primo.

Insomma, poche chiacchiere: Antonio Conte, almeno in Serie A, è una garanzia di successo ed affidabilità, ma soprattutto non riesce a non lottare per il titolo. E, dopo un decimo posto dello scorso anno, anche a Napoli sta dimostrando questa sua straordinaria abitudine.

Napoli, Conte la chiave per convincere gli scontenti

Vedremo dove arriverà il Napoli, ma di certo è una squadra tornata ad essere competitiva dopo il disastro della scorsa stagione. Una competitività che deriva soprattutto dalla mentalità che Conte ha già dato alla sua squadra ed ai suoi giocatori, ma anche dalle scelte estive che la società ha preso, in condivisione con il tecnico leccese.

Al momento del suo arrivo, infatti, l’allenatore ex Chelsea è stato chiaro e ha scelto subito chi restava e chi partiva, ma anche i profili e i calciatori da acquistare. Fondamentale, poi, è stato il suo intervento nel convincere due calciatori come Di Lorenzo e Kvaratskhelia a restare a Napoli dopo le dichiarazioni dei loro procuratori che volevano portarli altrove.

Kvara e una permanenza complicata

Per Antonio Conte, però, nonostante un rinnovo che sembra sempre più vicino, non sarà facile continuare a far desistere l’attaccante georgiano dalla voglia di andare in un top club ed esplodere definitivamente in tutta la sua classe e bravura tecnica.

Anche i tifosi del Napoli, inoltre, condividendo le sue giocate strabilianti di questi anni attraverso un video su X, si dicono poco fiduciosi circa le possibilità che un fuoriclasse come Kvara possa ancora restare e non accettare le varie corti sfrenate che i top club europei continuano a fargli.