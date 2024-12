Theo Hernandez confessa tutto: le accuse erano fondate | Il Milan valuta l’addio

Il campione francese del Milan sta vivendo un momento difficile e i rapporti con l’allenatore non sono dei migliori.

Nel post di Milan-Stella Rossa, gara che si è svolta lo scorso mercoledì, valevole per la sesta giornata della prima fase della Champions League, ci sono state le fortissime e durissime dichiarazioni dell’allenatore rossonero, Paulo Fonseca che hanno fatto discutere e continuano a farlo.

Il tecnico portoghese ha parlato chiaramente di una squadra altalenante che non è sempre concentrata e che non lo segue come dovrebbe, ma soprattutto ha puntato il dito contro alcuni calciatori della rosa che, a suo dire, non si impegnano come dovrebbero.

Tra questi si può certamente citare il terzino sinistro francese Theo Hernandez che da anni è uno dei valori aggiunti di questo Milan, risulta essere sicuramente tra i top player dell’attuale rosa e, soprattutto in questa stagione con Calabria spesso relegato in panchina o ai box, è a tutti gli effetti anche il Capitano della squadra.

Le parole di Fonseca, quindi, erano rivolte, anche senza fare nomi, sicuramente anche e soprattutto verso Theo che sta vivendo una stagione assai complicata. Il francese è davvero lontano parente del terzino sinistro straripante che si è visto nelle scorse stagioni e continua a fornire prestazioni senza spinta in avanti e con diversi errori in fase di copertura.

Milan, tutti i problemi di campo ed extracampo di Theo

Sicuramente, rispetto a queste cattive prestazioni di Theo Hernandez, influisce la situazione rinnovo contrattuale che non si sblocca e vede il francese in scadenza nel giugno 2026, ma non ci si può dimenticare nemmeno quanto il calciatore possa sentire la mancanza di un punto di riferimento come Paolo Maldini che lo aveva voluto, coccolato e fatto crescere.

Tra le questioni extra campo, poi, non può certamente non incidere quella legata alle voci che stanno circolando sul video di cui sarebbe in possesso Fabrizio Corona e che ritrarrebbe Theo mentre, ubriaco e sotto effetto di stupefacenti, sfascia un locale ed usa violenza fisica verso una ragazza. Accuse gravissime che però devono essere ancora tutte accertate e confermate.

Milan, confronto aperto tra Theo e Fonseca

In tutto questo, però, Paulo Fonseca vuole una reazione del calciatore in campo e cercherà di spronarlo come ha fatto con Leao, tra qualche ramanzina, confronto diretto e magari delle partite in cui il calciatore potrebbe partire dalla panchina.

Nella mattinata di giovedì, cioè il giorno dopo lo sfogo di Fonseca, si è registrato un confronto diretto tra l’allenatore e Theo Hernandez. Il tecnico milanista avrebbe spiegato al calciatore gli errori e quello che vuole vedere come reazione, invitandolo a reagire e a comportarsi da professionista e da campione qual è.