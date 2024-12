Gasperini felicissimo | Percassi porta a Bergamo un altro fenomeno: in nerazzurro già a gennaio

Percassi mette mani al portafogli e porta a Bergamo l’ennesimo fenomeno. Gasperini vede rinforzata ulteriormente la sua Atalanta.

Prima in classifica con 37 punti davanti a Napoli, Inter, Fiorentina e Lazio, al momento sue dirette inseguitrici, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini continua a volare sulle ali dell’entusiasmo mettendo in mostra un sistema gioco sempre più spettacolare capace di esaltare ogni componente della rosa.

Un sistema di gioco, collaudatissimo ormai da anni, che ha permesso alla Dea, stando al momento attuale, di ottenere la bellezza di dieci vittorie consecutive nelle ultime dieci gare di campionato. Rendimento, questo, a dir poco stupefacente, che i tifosi e gli addetti ai lavori nerazzurri sperano possa essere alimentato nelle settimane a venire per continuare a cullare il sogno di uno scudetto che, chiaramente non messo in preventivo a inizio stagione, sta entrando ora sempre più nelle intenzioni della società bergamasca.

Capace, solo pochi mesi fa, di portare a casa più che meritatamente l’Europa League, vinta a Dublino grazie al 3-0 targato Lookman rifilato al Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, il club orobico ha infatti iniziato forse a comprendere di avere anch’esso le carte in regola per poter aspirare al tricolore.

Certo, proiettarsi così in avanti già a dicembre potrebbe creare squilibri dalle parti del Gewiss Stadium, ma non provarci significherebbe gettare via la possibilità, ora come ora certamente alla portata, di issarsi al vertice del calcio italiano dopo la bella cavalcata europea della scorsa stagione.

Atalanta, a gennaio si torna sul mercato: Percassi punta a rendere la rosa di Gasperini ancora più competitiva

Competitiva al punto da mettere seriamente in difficoltà i campioni d’Europa in carica del Real Madrid, l’Atalanta del presidente, Antonio Percassi, si prepara a tornare sul mercato nell’imminente sessione invernale di trattative che scatterà ufficialmente il prossimo 2 gennaio.

Un ritorno sul mercato, dettato dal chiaro intento di rendere la rosa di Gian Piero Gasperini ancora più forte in vista della seconda parte di stagione, che potrebbe portare a Bergamo uno o più elementi. Alcuni nomi sono già fuoriusciti, vedremo cosa accadrà concretamente nelle prossime settimane.

L’Atalanta guarda in Sudamerica: occhi su Savarino del Botafogo

Intenzionato, come detto, a rinforzarsi ulteriormente in vista della seconda parte di stagione, l’Atalanta di Antonio Percassi starebbe guardando con grande attenzione in Brasile, dove gioca attualmente il trequartista venezuelano, con passaporto italiano, Jefferson Savarino.

Legato ai verdeoro del Botafogo, freschi campioni del Sudamerica, da un contratto in scadenza il 31 dicembre 2026, il classe ’96, stando a quanto riportato dal portale bolavip.com, avrebbe recentemente suscitato la curiosità del club orobico, pronto a mettere sul piatto qualcosa come 15 milioni di euro per portarlo via da Rio de Janeiro già a gennaio. A 28 anni compiuti lo scorso 11 novembre, quella dell’Atalanta potrebbe essere l’ultima possibilità di giocare in Europa per Savarino che, cercato anche da altri club di Serie A, accetterebbe sicuramente volentieri Bergamo come destinazione.