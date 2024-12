Lotito sbotta in diretta: “Combatto contro le ingiustizie” | Conseguenze gravissime

La Lazio continua il suo momento di forma. Tre vittorie consecutive, in tre competizioni diverse, che accendono l’entusiasmo di una piazza che non si aspettava un inizio di campionato così positivo. I biancocelesti hanno intrapreso un nuovo ciclo, sia a livello di organico che di guida tecnica. Il patron Claudio Lotito ha deciso di affidare la squadra a Marco Baroni che si è meritato, per la prima volta in carriera, la chance di allenare un top club dopo una lunga gavetta in squadre di provincia.

Il direttore sportivo Fabiani è riuscito a sostituire nel migliore dei modi diversi senatori che hanno lasciato la Capitale dopo diversi anni, con giovani di prospettive, autentiche scommesse che stanno risultando vincenti e con investimenti mirati ed economicamente sostenibili.

Un esempio da seguire quello dei biancocelesti che si trovano a tre punti dalla vetta in campionato dopo aver sbancato lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli nello scontro diretto contro gli uomini di Antonio Conte, battuti pochi giorni prima negli ottavi di finale di Coppa Italia.

Sorprende anche il cammino in Europa League. La Lazio è andata a vincere con disinvoltura ad Amsterdam contro l’Ajax, confermando il primo posto nel girone unico e mettendo l’ipoteca sulla qualificazione diretta alla fase successiva della competizione, spesso snobbata ma che sembra essere un obiettivo concreto.

Baroni deve correre ai ripari, non potrà schierare il suo pupillo

Lazio che affronterà un altro scontro diretto nel prossimo turno di campionato, ospitando lunedì sera all’Olimpico l’Inter, appaiata al terzo posto in classifica a quota 31 punti, anche se i nerazzurri devono recuperare la partita di Firenze, sorpresa per il malore che ha colpito il centrocampista dei toscani Edoardo Bove.

Capitolini che si troveranno a dover disputare questa sfida di cartello, che per l’occasione sarà trasmessa in chiaro su DAZN, senza un giocatore importante, un’assenza che Lotito ritiene ingiusta.

Una squalifica pesante, salta lo scontro diretto

Non potrà scendere in campo Taty Castellanos, squalificato dopo il fallo commesso su Anguissa a Napoli. Il patron dei biancocelesti ha commentato con queste parole “Non parlo mai di arbitri perché non voglio dare alibi ai miei giocatori. Io di carattere sono uno che combatte contro le ingiustizie“.

Una decisione che non ha condiviso: “L’importante è che il campo sia galantuomo e produca risultati in funzione del merito e delle potenzialità espresse. Squalifica di Castellanos? Fateve una domanda e dateve ‘na risposta…”.