Scoppia un altro caso Minala: ha mentito sulla sua età | Falsificati i documenti

Un calciatore importante, così come avvenuto già in passato con altri, avrebbe mentito sulla sua carta d’identità.

Nel corso degli anni ci sono stati diversi casi che sono venuti alla luce e che hanno parlato di alcuni calciatori che avrebbero mentito sulla propria età, falsificando documenti e dichiarando meno degli anni che in realtà avevano. Ora, un nuovo caso del genere sembra essere scoppiato nel mondo del calcio.

Uno dei primi casi del genere che fece molto discutere e che probabilmente resta il più famoso e illustre in materia, è quello che nel 2002 prese il nome di caso Eriberto. Il calciatore brasiliano arrivò in Italia, acquistato dal Bologna nel 1996, ma esplose nel Chievo dei miracoli allenato da Gigi Delneri.

Nel momento più importante della sua carriera, però, il calciatore si rese protagonista di una clamorosa rivelazione, dicendo a tutti di avere un’età diversa rispetto a quella dichiarata, e cioè di essere di quattro anni più vecchio rispetto a quanto si sapeva. L’esterno di centrocampo, inoltre, dichiarò anche di non chiamarsi in quel modo, Eriberto appunto, ma con un altro nome: Luciano Siqueira.

In Italia si è parlato molto, in tal senso, anche di Joseph Minala, ex Lazio, Bari e Salernitana. Sono in molti quelli che all’epoca credevano, infatti, che il centrocampista camerunese non avesse effettivamente i 20 anni che invece dichiarava ufficialmente. E a rinforzare questo dubbio sarebbero arrivate, nel febbraio del 2014, anche alcune dichiarazioni del calciatore (poi smentite dallo stesso) riportate dal Fatto Quotidiano, con le quali Minala dichiarava di dover compiere 42 anni l’agosto successivo.

Non solo Luciano e Minala, scoppia il caso Moukoko

Insomma, casi e situazioni davvero particolari che hanno riguardato anche altri calciatori, non solo Minala e Luciano. Di solito sono stati riscontrati in professionisti che sono sbarcati in Italia, o in Europa, dopo lunghi viaggi e di cui non si conoscono perfettamente le origini.

L’ultimo caso è quello di Moukoko, calciatore ora al Nizza, ma che è cresciuto calcisticamente nel Borussia Dortmund. L’attaccante, che ha fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili della Germania, ha segnato caterve di gol tra i ragazzi e questo, unito alla sua imponente fisicità, ha sempre fatto venire dei dubbi sulla sua reale età fin dai principi.

Moukoko, le dichiarazioni shock sulla sua vera età

Ufficialmente, infatti, Moukoko è sempre stato un classe 2004, ma ora si scopre che probabilmente si tratta di un ragazzo nato nel 2000 e che per tanti anni avrebbe giocato con documenti falsi. La denuncia è arrivata negli ultimi giorni da quello che sembrava essere a tutti gli effetti suo padre.

Quest’ultimo ha fatto scoppiare il caso ed ha affermato in un documentario di essere in realtà un ex dipendente del Borussia Dortmund, di aver portato il ragazzo in Germania falsificando documenti e di non esserne mai stato il padre. Insomma, una questione davvero intricata su cui si cercherà e si dovrà fare chiarezza nelle prossime settimane.