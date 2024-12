Le finali di Champions sono un lontano ricordo | La stella decaduta accetta la lotta salvezza: sbarca in A a gennaio

Un tempo giocava le finali di Champions League, ora accetta la lotta salvezza in Serie A. Il club accoglie la stella decaduta.

Se la lotta scudetto si mostra più accesa che mai alla luce dell’esiguo distacco attualmente presente tra il primo posto dell’Atalanta e la quinta posizione, lo stesso si può certamente dire di quella per la salvezza che vede al momento racchiuse ben nove in squadre in appena sei punti.

Sei punti, che separano ora come ora il 12esimo posto della Roma (16 punti) e il 20esimo del Venezia (10 punti), che se da un lato possono sembrare un’infinità dall’altro rappresentano un divario sicuramente non vastissimo che potrebbe, perché no, assottigliarsi ancora di più nel corso delle settimane.

I successi di Lecce, Hellas Verona e Como, rispettivamente contro Monza, Parma e Roma, hanno infatti acceso prepotentemente la lotta per non retrocedere in Serie B che, sebbene ancora lontana dall’entrare nella sua fase più calda, ha iniziato a mettere indubbiamente un po’ d’ansia a molti club.

Sorvolando sui risultati ben sotto le aspettative conquistati fin qui dalla Lupa della famiglia Friedkin, la cui rosa dovrebbe essere in grado di tirarsi fuori dalla spiacevole situazione in cui risulta al momento invischiata, tutte le altre dovranno invece quasi certamente sudare le famose sette camicie per evitare di scivolare in cadetteria.

Dele Alli in tribuna per Como-Roma: l’ex Tottenham potrebbe ripartire dalla Serie A

Caratterizzata dalla presenza in tribuna di vip di stampo internazionale come le star di Hollywood, Michael Fassbander, Keira Knightley e Adrien Brody la partita di domenica pomeriggio tra il Como di Cesc Fabregas e la Roma di Claudio Ranieri ha visto tra i presenti sugli spalti dello Stadio Giuseppe Sinigaglia anche l’ex stella del Tottenham e dell’Inghilterra, Dele Alli.

Attualmente senza squadra dopo la fine della sua ultima esperienza tra le file del Besiktas (in prestito dall’Everton), il classe ’96 inglese è infatti alla ricerca di un progetto valido e ambizioso che possa farlo riemergere dopo anni di buio quasi totale. Prossimo ai 29 anni, che compirà l’11 aprile 2025, Alli potrebbe essere protagonista in Serie A nella seconda parte di stagione.

Dalla finale di Champions del 2019 alla lotta salvezza in Serie A: il Como valuta l’acquisto di Dele Alli

Presente, come detto, sulle tribune dello Stadio Sinigaglia domenica pomeriggio, Dele Alli si prepara a tornare in campo tra le file del Como di Cesc Fabregas per tentare di ritrovare la miglior forma e quindi tornare in campo a distanza di mesi dall’ultima gara ufficiale giocata.

Come confermato dal tecnico spagnolo dei lariani al termine della gara vinta per 2-0 contro la Roma, l’ex stella del Tottenham, che nel 2019 sfiorò la vittoria della Champions League con gli Spurs, a partire dal prossimo 26 dicembre inizierà ad allenarsi col Como che, nel corso delle settimane, valuterà se procedere o meno al suo ingaggio per la seconda parte di stagione. Al momento è ovviamente presto per tracciare scenari, ma nei prossimi giorni dovremmo certamente saperne di più.