La Juventus vende i suoi gioielli: sacrificio necessario per la Champions | Accordo e firma

Il top player della Juventus sarà ceduto la prossima estate, i tifosi si sono espressi e condividono il pensiero della società

L’avventura di Igor Tudor sulla panchina della Juventus è iniziata con il piede giusto. Battuto di misura il Genoa, mettendo da parte lo spettacolo e il possesso palla. Pragmatismo, verticalizzazioni e dinamismo in mezzo al campo le chiavi dei tre punti conquistati nel debutto del mister croato al timone della squadra in cui ha giocato da difensore.

Attenzione alla linea difensiva che ha dato dei segnali incoraggianti, dopo le preoccupanti sbavature delle precedenti gare, anche se l’infortunio accorso a Federico Gatti, che sarà fuori per un mese, complica il rush finale di campionato.

Otto i turni al termine, con un quarto posto da centrare a ogni costo per esigenze di bilancio e distante un punto, occupato dal Bologna. All’Olimpico, contro una Roma lanciata e reduce da sette vittorie di fila, è attesa una prestazione di alto livello, oltre a un risultato positivo.

In attacco fiducia ancora a Dusan Vlahovic che Tudor stima molto e che è davanti nelle gerarchie rispetto a Kolo Muanì, anche se il doppio centravanti è un’ipotesi da non scartare, quanto meno in una fase della partita.

Un attacco che fa ancora fatica a pungere con continuità

Ad aiutare il serbo a essere incisivo in area di rigore ci penserà Kenan Yildiz, autore della pregevole rete che ha permesso alla Juventus di battere il Genoa. Il numero 10 è uno dei leader dello spogliatoio, nonostante non abbia ancora compiuto 20 anni.

Il futuro è dalla sua e i numeri sono sotto gli occhi di tutti. Il turco ha ricevuto complimenti da illustri colleghi, compreso Alex Del Piero che lo considera come un potenziale erede.

Il quarto posto è la priorità dei tifosi, la maglia viene prima dei giocatori

Malgrado questo, i tifosi sarebbero disposti a sacrificarlo in uscita di fronte a un’offerta importante, e mettono al primo posto la qualificazione in Champions League che è un obiettivo da non fallire per salvare la stagione e il progetto in corso.

Yildiz fa gola a diversi top club europei, Real Madrid in primis, e la sua permanenza alla Continassa anche la prossima stagione non è certa.