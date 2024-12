Theo Hernandez è sempre più solo: il club non lo difenderà più | Sconterà la peggiore delle pene

Il rapporto tra Theo Hernandez e il Milan è ai minimi storici, la società volta le spalle al terzino francese

Ha fatto clamore la panchina punitiva per Theo Hernandez nel match di campionato pareggiato dal Milan a San Siro contro il Genoa. Mister Paulo Fonseca ha cambiato diversi interpreti rispetto alla sfida vinta in Champions League contro la Stella Rossa che ha alimentato le speranze di qualificazione diretta agli ottavi di finale per i rossoneri.

Servivano i tre punti anche contro i liguri guidati da Patrick Vieira che mantiene la propria imbattibilità alla quarta gara sulla panchina del club rossoblù. Una partita in cui il Diavolo ha concluso molto verso la porta degli avversari, senza riuscire ad essere incisivi, con una traversa colpita da Alvaro Morata come unica occasione nitida per sbloccare il risultato.

Theo Hernandez non ha un ottimo feeling con il tecnico portoghese ma deve risolvere un problema anche extra campo, legato al video delle presunte violenze nei confronti di una donna, commesse in un noto locale del capoluogo lombardo.

Un momento delicato per il terzino francese che non riesce a trovare serenità nemmeno con il suo club, in cui milita dal 2019, e dove ha scelto di rimanere nonostante le voci di una sua cessione la scorsa estate.

Da leader a seconda linea, il declino del top player rossonero

Theo sta per subire la peggiore delle pene professionali. Hernandez rischia di passare dall’essere il leader della squadra a diventare un panchinaro, un modus operandi che Fonseca ha attuato anche con Rafael Leao e che ha dato l’effetto sperato.

Un’altra ipotesi è che l’esclusione contro il Genoa rappresenti un presagio di un addio, dato che la società non è intervenuta nella dinamica come sperava il giocatore che si è sentito lasciato solo.

Fonseca mette in campo i talenti della Next Gen al posto dei senatori

Le scelte tecniche di Fonseca continuano a far discutere, anche se i tifosi sembrano appoggiare il suo operato, additando la responsabilità del rendimento altalenante della squadra alla dirigenza, colpevolmente assente.

Al posto di Theo Hernandez ha giocato il giovane talento del Milan Futuro Jimenez mentre sulla trequarti è partito in campo dal primo minuto Liberali. Due novità che non sono riuscite a dire la loro, nonostante l’impegno profuso.