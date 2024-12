Esonero Thiago Motta: la società ha deciso | Ormai non si torna indietro

La Juventus ha preso una decisione chiara e netta sul suo allenatore che va ben aldilà di qualsiasi altra argomentazione.

Conoscere già a dicembre il proprio futuro in vista anche della prossima stagione, o almeno averne la quasi certezza, potrebbe sicuramente essere una condizione invidiabile che aiuta nel lavoro di tutti i giorni e può darti degli stimoli e una tranquillità tutti nuovi da qui alle prossime settimane.

Questo è quanto potrebbe accadere a Thiago Motta, allenatore della Juventus, che negli ultimi tempi sta ricevendo molte più critiche che elogi e si trova ancora con tantissimo lavoro da fare in quello che deve essere il compito di costruire la sua nuova Juve.

Al netto della vittoria contro il City in Champions League, infatti, in campionato, negli ultimi tempi, sono arrivate soltanto delusioni per Thiago Motta e la sua squadra. Quattro pareggi consecutivi, contro Milan, Lecce, Bologna e Venezia che raccontano altrettante prestazioni diverse, ma tutte ampiamente al di sotto delle aspettative.

La Juve continua ad essere un cantiere aperto e con i suoi soli 28 punti in sedici partite di campionato, frutto di sei vittorie e ben dieci pareggi, può essere considerata, ad oggi, insieme a Milan e Roma, una delle delusioni di questa stagione, almeno tra le grandi. I distacchi dalla vetta sono già abissali e, al momento, il sesto posto in classifica la terrebbe fuori anche dalla Champions League.

Juve, Giuntoli continua a difendere Thiago Motta

La squadra continua a non perdere, ma nelle ultime due ci è andata vicinissima, riuscendo a raggiungere il pareggio (entrambe le volte per 2-2) soltanto in pieno recupero contro il Bologna ed il Venezia ultimo in classifica. Proprio l’ultima bruttissima prestazione contro i lagunari sembra aver aperto ufficialmente la crisi.

Thiago Motta, però, a differenza di quanto sta avvenendo ad alcuni suoi colleghi, può e potrà contare sulla fiducia della società, ma soprattutto di Cristiano Giuntoli, Football Director della Juventus, che lo ha scelto e continua a difenderlo e proteggerlo senza mai metterlo in discussione.

Juve, Thiago Motta resta anche senza Champions

Questa posizione di forza, ovviamente, rende Thiago Motta più tranquillo e con la possibilità di indirizzare tutte le sue forze ed il suo impegno nel cercare di lavorare al meglio per la Juventus, con la speranza di migliorare presto, sia a livello di gioco che di risultati.

Al momento, come detto, al netto di una Champions League molto buona disputata dalla squadra fin qui, il sesto posto in classifica non può far contento nessuno. Dalla società, però, fanno sapere che Thiago Motta, a meno di clamorosi disastri, sarà l’allenatore della Juventus anche nella prossima stagione e questo avverrà anche senza la qualificazione alla prossima Champions.