Tragedia in Seria A: perde la vita in un incidente | Lascia moglie e due bambine

Tragedia dopo il match di Champions League, fatale un incidente, perde la vita e lascia soli la moglie e due figli

L’ultimo turno di Champions League ha visto il Milan affrontare a San Siro i serbi della Stella Rossa. Una vittoria sofferta quella da parte degli uomini allenati da Paulo Fonseca che sono riusciti a portare a casa tre punti fondamentali nei minuti finali. Il quarto successo di fila alimenta le speranze di una qualificazione diretta agli ottavi di finale della massima competizione europea.

Una vittoria amara per i rossoneri che si sono risvegliati con una notizia inaspettata e che ha gettato nello sconforto tutto lo spogliatoio. Il giocatore è stato vittima di un terribile incidente stradale.

Stava rientrando a casa in sella alla sua moto insieme alla moglie, si è schiantata contro un albero in via Palmanova, a Milano, con la perdita del controllo della guida che è stata fatale.

I tentativi immediati di rianimarlo sono stati vani, il giovane difensore non ce l’ha fatta. La moglie è stata soccorsa e trasportata in codice giallo all’ospedale San Raffaele, dove è stata ricoverata ma non risulta in pericolo di vita.

Non è mai tornato a casa, dopo l’ultima partita è morto in un incidente

La vittima è Diego Bertoni, 30enne difensore del Cassina Calcio e tifoso appassionato del Milan, tanto da essere voluto andare a vederlo dal vivo a San Siro.

Lascia la moglie e due figlie piccole, che ora devono affrontare l’immenso dolore di questa perdita, avvenuta in un modo inaspettato e al rientro dal match di mercoledì scorso.

Il messaggio di cordoglio del club in cui militava

Il Cassina Calcio, club che milita in Prima Categoria, è rimasta scossa dalla morte improvvisa del proprio tesserato. Compagni di squadra, dirigenti e tifosi si sono uniti nel dolore.

La società ha voluto rendere omaggio a Bertoni con un messaggio toccante, pubblicato sui propri social ufficiali: “La nostra società piange la tragica scomparsa di Diego Bertoni, calciatore della prima squadra, avvenuta nella notte, e stringe in un forte abbraccio la sua famiglia! In un giorno che doveva celebrare la semifinale della juniores, ci stringiamo alla sua famiglia e a chi gli ha voluto bene. Ciao Diego, resterai per sempre nei nostri cuori“.