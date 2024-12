“Contano le carte”: stadio Roma, cambia tutto | Il sindaco ha deciso

Il primo cittadino della Capitale continua a discutere dell’impianto che dovrebbe sorgere in città e dei progetti in merito.

La questione relativa ai nuovi impianti sportivi da costruire nelle grandi città italiane resta sempre un argomento di stretta attualità, ma anche di difficile risoluzione, con idee e progetti che troppo spesso vengono accantonati o fermati momentaneamente per lungaggini burocratici, vincoli paesaggistici e proteste ambientalistiche.

Le due più grandi città italiane, Roma e Milano, a differenza di quanto accade all’estero, soprattutto in Inghilterra, non possono contare nemmeno su uno stadio di proprietà e devono sottostare a voleri e leggi altrui per quanto riguarda i pur maestosi e storici impianti che hanno ancora a disposizione: l’Olimpico e San Siro.

In Italia, al netto di Udine e Frosinone, solo la Juventus può contare su uno stadio di proprietà che, non a caso, appena nato, ha contribuito a portare alla bellezza di nove scudetti consecutivi. Milan, Inter, Roma e Lazio, tuttavia, stanno portando avanti dei progetti per l’approvazione e poi l’eventuale costruzione di uno stadio di proprietà.

Però, mentre Milan e Inter sembrano ormai intenzionate a convergere verso la ristrutturazione di San Siro con un percorso comune, abbandonando le rispettive idee singole ed iniziali, Lazio e Roma starebbero intraprendendo strade separate, con due progetti ben distinti.

Roma, per lo stadio due progetti distinti

In Campidoglio, qualche giorno fa, c’è stato infatti l’incontro tra il presidente della Lazio, Claudio Lotito e la giunta comunale romana, con a capo, ovviamente, il sindaco Gualtieri. Vertice in cui gli ingegneri biancocelesti hanno illustrato il piano che prevede la costruzione della nuova casa laziale nell’attuale stadio Flaminio.

In uno stato avanzato, invece, sarebbe il progetto presentato dalla Roma che vorrebbe costruire il suo nuovo stadio a Pietralata. Di questo ha parlato il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri in una recente intervista rilasciata al Messaggero.

Stadio Roma, le parole di Gualtieri

Queste le parole di Gualtieri circa il nuovo stadio della Roma: “Nel territorio in cui dovrà sorgere lo stadio della Roma non c’è nessun bosco ed è stato già detto dal dipartimento urbanistico, del resto, contano le carte. Siamo nella condizione di poter offrire la possibilità ai due club calcistici della capitale di avere i propri impianti di proprietà”.

Gualtieri ha poi continuato: “Il progetto della Roma è in uno stato avanzato, siamo nella fase finale del lavoro tecnico visto che è stato già votato l’interesse pubblico. Sarà un’opera che riqualificherà un intero quadrante, il progetto prevede la realizzazione di molto verde. Posso dire che è un progetto di altissimo livello ma non voglio spoilerare nulla”.