Buongiorno out un mese | ADL non perde tempo e corre subito ai ripari: in arrivo un nuovo centrale per Conte

Il Napoli perde Buongiorno per un mese. Il presidente De Laurentiis non perde tempo e regala a Conte un altro difensore centrale.

Tornato al successo sabato pomeriggio grazie all’1-3 ottenuto sul campo dell’Udinese di Kosta Runjaic, il Napoli di Antonio Conte ha ripreso ad allenarsi sui campi di Castel Volturno in vista dell’incontro esterno in programma sabato alle 18.00 contro il Genoa di Patrick Vieira.

Appuntamento, quello dello Stadio Luigi Ferraris contro il Grifone valevole per la 17esima giornata di campionato in Serie A, al quale i partenopei, secondi in classifica con 35 punti, arrivano con il chiaro intento di dare seguito a quanto di buono fatto in Friuli lo scorso fine settimana e mettere pressione all’Atalanta di Gian Piero Gasperini, attualmente in vetta con appena due punti di vantaggio sulla seconda posizione.

Battere i rossoblù, che sotto la guida del tecnico francese hanno ottenuto fin qui tre pareggi e una vittoria, non sarà affatto facile per gli azzurri che, rimasti orfani di Alessandro Buongiorno nelle scorse ore e quasi certamente costretti a rinunciare ancora a Khvicha Kvaratskhelia, non dovranno sottovalutare l’incontro contro la formazione genoana, imbattuta dal 31 ottobre e reduce complessivamente da due vittorie e quattro pareggi nelle ultime sei gare di campionato disputate.

I favori del pronostico della gara di Marassi pendono ovviamente a favore dei campani che, ripresisi immediatamente dopo il doppio scivolone contro la Lazio, hanno chiaramente tutte le carte in regola per uscire da Genova con l’intera posta in palio.

Napoli, infortunio in allenamento per Buongiorno: l’ex Torino resterà fuori un mese

Titolare fisso nello scacchiere del Napoli di Antonio Conte, col quale ha saltato solo tre partite fin qui (una di campionato per infortunio, due di Coppa Italia per scelta tecnica), Alessandro Buongiorno sarà purtroppo costretto a stare lontano dai campi per almeno un mese.

Stando infatti a quanto comunicato nelle scorse ore dalla stessa società azzurra attraverso i propri canali di comunicazione ufficiali, il difensore ex Torino, in seguito a una caduta in allenamento, ha riportato una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari che lo costringeranno, come detto, a stare lontano dai terreni di gioco per diverse settimane. Buongiorno potrebbe quindi tornare, dopo aver saltato sicuramente le gare contro Genoa, Venezia, Fiorentina, Hellas Verona e Atalanta, per la sfida contro la Juventus del prossimo 26 gennaio.

Napoli, occhi su Kiwior dell’Arsenal: l’ex Spezia come vice Buongiorno

Perso, come detto, per almeno un mese Alessandro Buongiorno, che dovrebbe tornare a disposizione di Antonio Comte verso la fine di gennaio 2025, il Napoli del presidente, Aurelio De Laurentiis, corre ai ripari e mette nel mirino l’ex Spezia, Jakub Kiwior. Legato all’Arsenal di Mikel Arteta dal gennaio 2023, il duttile difensore polacco sarebbe infatti ora come ora in cima alla lista del club azzurro, desideroso di riempiere quanto prima il vuoto, seppur temporaneo, venutosi a creare in seguito all’infortunio dell’ex Torino.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, la società campana avrebbe già avviato dei contatti coi Gunners che, pur mostratisi restii all’affare, avrebbero comunque fatto comprendere di poter procedere alla trattativa in caso di presentazione, da parte di Aurelio De Laurentiis, di un’offerta da almeno 25 milioni di euro. Cifra sicuramente importante, questa richiesta dai londinesi, sulla quale il Napoli rifletterà meticolosamente nei prossimi giorni.