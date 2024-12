Triplo colpo Juventus: lo scudetto torna l’obiettivo | Torna la squadra più forte d’Italia

La Juventus si prepara a un mercato di gennaio da protagonista, Giuntoli vuole regalare a Motta tre colpi di livello per vincere lo Scudetto

Gli infortuni ne hanno penalizzato il rendimento fino a questo momento ma l’impressione è che la Juventus di Thiago Motta sia ancora un cantiere aperto che necessita di ulteriori ritocchi, a prescindere da assenze che si fanno sentire sul campo. Il mister ha un’idea di calcio precisa e ha trovato il pieno appoggio di tutta la società per esprimerle al meglio, motivo per cui Giuntoli vuole venirgli di nuovo incontro.

Il direttore sportivo dei bianconeri non ha intenzione di vedere partire con largo anticipo il treno Scudetto senza nemmeno avere la possibilità di salirci sopra e per questo il mercato di gennaio lo vedrà di nuovo all’opera.

Le urgenze sono due e riguardano un sostituto di Gleison Bremer, fuori per tutto il proseguo della stagione a causa della rottura del legamento crociato, e un attaccante che possa far rifiatare Dusan Vlahovic che continua a fare goal, nonostante qualche tifoso continui a criticarlo.

Ma nelle ultime ore stanno aumentando le voci che riguardano un possibile arrivo anche in mezzo al campo, con un uomo in grado di verticalizzare il pallone, un regista che manca all’interno dell’organico e che può arrivare solo con qualche cessione degna di nota.

Giuntoli deve cedere qualche top player per tornare con prepotenza sul mercato

Sulla lista dei partenti c’è Nicolò Fagioli che non sta brillando, una volta tornato in campo dopo la squalifica scontata lo scorso campionato e Douglas Luiz che non si è integrato nella sua nuova squadra.

Il brasiliano era stato uno dei fiori all’occhiello della campagna estiva della Juventus, un investimento che era stato legittimato dall’ottima stagione disputata in Premier League tra le fila dell’Aston Villa ma che non sta assolutamente replicando a Torino.

La Juventus ha le idee chiare, ecco chi arriverà per puntare allo Scudetto

A fornire una più rapida circolazione del pallone in mediana e un maggiore dinamismo può arrivare Sandro Tonali che è tornato ad alti livelli tanto da diventare il perno della Nazionale di Luciano Spalletti in vista dei Mondiali del 2026.

In attacco l’obiettivo primario è quello di Zirkzee, chiesto a gran voce da Motta e considerato una seconda linea pure da Amorim al Manchester United mentre per la difesa piace molto Antonio Silva, in rottura con il Benfica.