Accordo e annuncio ufficiale: arriva il primo rinforzo | Il mister ha un’arma in più

Nuovo acquisto lampo in Serie A, rinforza il club che alimenta così le ambizioni Scudetto, l’annuncio è arrivato tramite i social

La Serie A si avvicina al termine del girone d’andata, con una classifica corta sia al vertice che in zona retrocessione. Tra le sorprese c’è la Fiorentina che ha inanellato un filotto di risultati positivi che hanno portato i toscani in zona Champions, migliorando il rendimento rispetto al triennio con Vincenzo Italiano.

E proprio l’ex tecnico della Viola sta guidando il Bologna, al settimo posto in classifica, con sei vittorie nelle ultime otto che stanno facendo risalire gli emiliani dopo un inizio di campionato complicato.

Thiago Motta sta facendo fatica con la Juventus, nonostante sia ancora l’unica squadra ancora imbattuta, a due giornate dalla fine del girone d’andata. I bianconeri hanno ottenuto qualche pareggio di troppo, dei passi falsi che hanno allontanato i bianconeri dalla vetta.

Il Milan sta registrando la propria retroguardia ma, allo stesso tempo, si trova in emergenza in attacco, con qualche infortunato che sta incidendo sulla fase realizzativa dei rossoneri, in grado di battere il Verona con il minimo scarto.

Ufficializzato il suo arrivo in Italia, il tecnico lo può già schierare nella prossima partita

Dopo la peggiore sconfitta in casa della sua storia, con sei reti subite dall’Inter, la Lazio prova a reagire e non vanificare una prima metà di stagione giocata al di sopra delle aspettative, con Marco Baroni che ha aperto un nuovo ciclo già con delle idee chiare.

Tanti i profili di prospettiva che il direttore sportivo Fabiani ha ingaggiato la scorsa estate e che si sono subito ambientati in Capitale, delle scommesse che si stanno rivelando vincenti e che hanno sostituito degnamente i senatori che se ne sono andati.

La firma sul contratto, la dirigenza si aspetta molto da lui

I biancocelesti pensano anche al futuro. Definito, infatti, nelle scorse ore, l’acquisto di Kylian Karsenty che diventa così un nuovo giocatore della Primavera allenata da Sanderra. Ad annunciarlo è il difensore francese stesso, tramite il proprio profilo Instagram.

Classe 2006, il terzino è in prova dal Monaco dove è cresciuto nelle scorse stagioni. Per lui la grande occasione di mettersi in mostra per trovare spazio in prima squadra e debuttare così in Serie A.