L’Inter indagata: lanciate accuse gravissime | Scandalo senza precedenti in Serie A

L’Inter finisce di nuovo nel mirino delle indagini sportive, le accuse nei confronti dei nerazzurri sono molto gravi

Il calcio italiano ha subito diversi scossoni che hanno avuto delle severe ripercussioni sull’andamento dei campionati, da fallimenti di società storiche a illeciti sportive che hanno provocato sanzioni sia a livello di club che di singole persone, costretti alle dimissioni. Il caso più eclatante è avvenuto poco prima dell’inizio del Mondiale, poi vinto dall’Italia, nel 2006 e denominato Calciopoli.

La società che fu maggiormente colpita dalla giustizia sportiva fu la Juventus, con uno Scudetto revocato e la retrocessione in Serie B per la prima volta nella sua storia, con una penalizzazione che fu inizialmente di 30 punti e poi ridotta a 9.

Tra i tesserati le sanzioni più pesanti colpirono gli ex dirigenti Luciano Moggi e Antonio Giraudo, oltre all’ex vicepresidente federale Innocenzo Mazzini, con cinque anni di inibizione.

Una Juventus che aveva una rosa composta da campioni che decisero, in larga parte, di scendere di categoria e non andarsene nonostante il provvedimento che rivoluzionò le ambizioni di una squadra che doveva aprire un nuovo ciclo.

L’Inter è accusata, le indagini non sono state approfondite

Prima di Calciopoli il tecnico della Juventus era Fabio Capello, adesso opinionista di Sky. Uno degli allenatori italiani più rinomati a livello internazionale è intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport e ha risposto a tono a una domanda fatta.

Il mister commenta senza troppi giri di parole l’assegnazione dello Scudetto 2006 all’Inter, con il doppio ricorso della Juventus che è stato respinto: “Il ricorso mi sembra giusto, è comico sia stato assegnato all’Inter, che arrivò terza ed era anch’essa indagata. Fu una cosa ingiusta le regole non furono rispettate e la giustizia sportiva non ha indagato a fondo“.

Una rivalità che è aumentata tra i due club più titolati d’Italia

Un fatto che ha inasprito la rivalità tra nerazzurri e bianconeri negli anni a venire, con i due club che sono stati protagonisti di vittorie di rilievo, dal Triplete dell’Inter ai nove scudetti di fila della Juventus.

Nell’ultima sfida tra le due squadre è andato in scena uno spettacolare pareggio per 4 a 4 che testimonia le potenzialità offensive e la voglia di vincere di entrambe. Si potrebbero sfidare di nuovo a inizio gennaio nella finale di Supercoppa Italiana in Arabia.