Conte dilapida il Napoli: pioggia di milioni sul mercato | Vincere diventa l’imperativo

Antonio Conte ha chiesto al patron De Laurentiis una sessione di mercato dispendiosa per lottare con maggiore efficacia per lo scudetto

Il Napoli è tra le migliori compagini di questo girone d’andata, con una continuità di risultati che è frutto di una linea difensiva attenta che ha permesso alla squadra di Antonio Conte di essere a ridosso della vetta della classifica. Un attacco che non è ancora al massimo delle proprie potenzialità ma per il mister pugliese contano i risultati e la compattezza.

La sessione estiva ha visto Aurelio De Laurentiis investire oltre 100 milioni per ingaggiare giocatori del calibro di Romelu Lukaku, McTominay, Gilmour, David Neres e Alessandro Buongiorno che hanno alzato il tasso tecnico della rosa.

Antonio Conte non è ancora del tutto soddisfatto e ha chiesto ulteriori sacrifici alla proprietà, convinto che si debbano gettare le basi di un ciclo che vedrà, salvo un crollo nei prossimi mesi, il ritorno dei partenopei in Champions League e la necessità di seconde linee di alto livello.

Dovrebbero essere ben cinque le operazioni in entrata che effettuerà il direttore sportivo Giovanni Manna che ha intenzione di avere di nuovo a disposizione un proprio pupillo che ha visto crescere nella Next Gen della Juventus e che è in prestito al Lecce, il giovane Hasa, stellina dell’Under 20 azzurra.

Il mercato di riparazione del Napoli si prospetta scoppiettante

Ancora dalla Juventus potrebbe arrivare Danilo, difensore d’esperienza che potrebbe far rifiatare Rrhamani. Piace anche Nicolò Fagioli ma appare più probabile, nelle ultime ore, l’assalto a Lorenzo Pellegrini, in uscita dalla Roma nonostante sia il capitano dei giallorossi.

Claudio Ranieri lo ha relegato in panchina negli ultime uscite del club della Capitale e la dirigenza ha intenzione di apportare diversi cambiamenti all’interno dello spogliatoio il prossimo mese, obiettivo che potrà concretizzarsi solo di fronte a qualche cessione di rilievo.

I movimenti in difesa, Conte vuole delle alternative degne dei titolari

E ancora sulla fascia sinistra, in caso di partenza di Spinazzola, piace molto Biraghi che non sta trovando molto spazio nella Fiorentina e che ha espresso la sua volontà di cambiare maglia già a gennaio.

Infine potrebbe verificarsi anche lo scambio tra Caprile e Scuffet con il Cagliari, con Meret che resta, al momento, il portiere titolare degli azzurri.