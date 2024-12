Per Sinner è tutto inutile: il numero uno lo annuncia così | Stentano tutti a crederci

Sinner e una dichiarazione che spiazza tutti, nessuno se lo aspettava dal numero uno del tennis, i tifosi non ci credono

Jannik Sinner si sta godendo gli ultimi giorni di meritato riposo prima di iniziare la preparazione in vista della stagione 2025 che spera possa essere positiva quella appena conclusa, la prima della sua carriera al primo posto del ranking maschile e certificata dalla conquista di due grandi slam.

Un rendimento costante quello avuto dal tennista azzurro che ha dimostrato di avere una tenuta fisica di alto livello e una concentrazione mentale che rappresenta il vero valore aggiunto per ottenere determinati risultati.

La professionalità si evince anche dal suo atteggiamento fuori dal terreno di gioco, lontano dalle luci della ribalta e desideroso di far parlare solo le sue prestazioni, una forza d’animo che gli ha consentito di non farsi distrarre dal caso Clostebol e dalle polemiche per il suo forfait alle Olimpiadi.

Dopo il trionfo agli ATP Finals ha ringraziato prima di tutto i genitori che lo hanno sempre sostenuto. Nello speciale di Sky, 4 amici ai box, Sinner parla di loro.

I genitori sono i veri modelli da seguire per il numero 1 azzurro

Due grandi lavorativi che sono sempre stati per lui dei punti di riferimento: “Mio papà andava via il mattino e tornava dopo di me a casa. Però arrivava ed era sempre felice di essere con la famiglia o di giocare a tennis con me, nonostante dopo 10 ore di lavoro capisco che puoi non avere voglia, ma lo faceva per amore“.

Parole simili anche nei confronti della mamma Siglinde: “Mia mamma tornava a casa e doveva mettere a posto gli appartamenti e poi casa nostra. C’era tanto amore ma non ti accorgevi mai che per loro era stata una brutta giornata, li vedevi sempre felici. Poi magari avevano zero voglia di andare a lavorare, ma mi davano tanta energia positiva“.

Jannik si dimostra un campione anche fuori dal campo

Una personalità che non è cambiata dopo il successo sportivo: “Sono una persona molto semplice. Ho sempre cercato di trasmettere il valore che mi hanno dato i miei genitori verso altra gente“.

Parole che sorprendono molti: “Credo che sono forte in quello che faccio, cioè il tennista, ma non sono una persona che cambia il mondo. Quindi è inutile non essere umili. L’umiltà credo che sia molto importante perché vengo da una famiglia normalissima, da un paesino con duemila persone“.