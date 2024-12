Prego, quella è la porta: il Milan lo caccia via | La società ha già il sostituto

Il Milan si prepara a lasciar partire uno dei giocatori più talentuosi della rosa, già individuato il sostituto

Il Milan è tra le squadre che hanno maggiormente deluso in questo girone d’andata e ha concluso il suo 2024 ospitando la Roma, altro club che sta ottenendo risultati inferiori alle aspettative. I rossoneri hanno reagito a un inizio davvero difficile di campionato, con una linea difensiva che faceva acqua da tutte le parti, con accorgimenti tattici che si sono dimostrati azzeccati da parte di Paulo Fonseca ma che non sono bastati al tecnico portoghese per scongiurare l’esonero.

La squadra e i tifosi erano dalla sua parte, colpiti dal pugno di ferro che sta attuando all’interno dello spogliatoio, per far capire a tutti quanto sia importante il duro lavoro in allenamento e la capacità di sacrificio in campo.

Le qualità tecniche non bastano se non c’è la volontà di mettersi al servizio della squadra e aiutare i compagni di reparto in momenti delicati della partita. Una critica che Fonseca ha mosso nei confronti di Leao, con panchine punitive che sono servite in quanto è tornato poi protagonista sul terreno di gioco.

Una situazione analoga sta riguardando Theo Hernandez anche se i risvolti potrebbero essere diversi. Il terzino francese non è tranquillo anche a causa di vicende extrasportive che lo riguardano e sembra non essere più centrale nel progetto del club.

La società rossonera sembra essere disposto a lasciar partire il proprio top player

A Milano dal 2019, si è imposto come uno dei migliori esterni a livello europeo ma Fonseca sta dando fiducia al giovane Alejandro Jimenez, stella acquistata in prestito dal Real Madrid.

Il contratto di Theo scade nel 2026 e i prossimi mesi saranno decisivi per comprendere il futuro del giocatore. Nel caso di cessione la speranza della dirigenza è quella di capitalizzare al massimo, con il valore del cartellino che si aggira intorno ai 40 milioni di euro.

Con Fonseca contava la tenuta della linea difensiva, ora che succederà?

Il suo sacrificio potrebbe consentire di poter investire su altri profili di prospettiva da ingaggiare e valorizzare, promuovendo in prima squadra alcuni talenti della Next Gen o scovando giovani in giro per l’Europa.

Fonseca è stato esonerato dopo il match pareggiato contro la Roma. Lui prediligeva giocatori che fossero affidabili in fase di copertura, il successore potrebbe fare altre valutazioni.