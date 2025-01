Dovete cercarvi un’altra squadra: la società ne fa fuori tre | Rivoluzione totale a gennaio

Un ribaltone importante sta per prendere forma in una squadra importante della nostra Serie A che sarà molto attiva sul mercato.

L’ultima giornata del 2024 per quel che riguarda la nostra Serie A ha visto giocarsi delle partite molto importanti che potevano segnare in maniera indelebile il prosieguo della stagione. Erano in programma, infatti, tre big-match molto sentiti tra squadre di vertice o comunque che dovrebbero lottare per una qualificazione nell’Europa che conta.

Quello più bello ed entusiasmante, anche dal punto di vista della classifica, si è giocato all’Olimpico di Roma e ha visto impegnate Lazio ed Atalanta. Il match è terminato con un pareggio giusto per 1-1, con i padroni di casa che hanno dominato nel primo tempo e gli ospiti che hanno meritato il pari nella ripresa.

A Torino, poi, si è giocato il match tra Juventus e Fiorentina. La gara è stata controllata dai bianconeri che però hanno sprecato molto ed alla fine si sono fatti raggiungere dai viola che sono riusciti a segnare la rete del 2-2 finale e a conquistare un punto che li tiene davanti ai rivali storici in classifica.

A Milano, infine, si è disputata la gara tra Milan e Roma. Le due deluse per eccellenza di questa prima parte di stagione dovevano vincere per cercare di avvicinare le zone europee, ma si sono annullate a vicenda ed hanno raccolto un pareggio per 1-1 che ha lasciato l’amaro in bocca ad entrambe.

Roma, mercato infuocato a gennaio

Il pareggio è stato accolto in maniera negativa soprattutto in casa rossonera, con Paulo Fonseca che è stato esonerato al termine della partita. A dir la verità, quasi sicuramente, il tecnico portoghese avrebbe subito il licenziamento anche con una vittoria, ma è il Milan in generale a non essere contento del risultato scaturito a San Siro.

Punto che, invece, è stato accolto di buon grado da Claudio Ranieri che continua a fare dei piccoli passi in avanti nel processo di normalizzazione della sua squadra. L’attuale tecnico giallorosso, inoltre, prima del match contro il Milan aveva parlato del mercato di gennaio che in casa capitolina si annuncia molto intenso, addirittura rivoluzionario.

Roma, tre cessioni in programma a gennaio

Con l’arrivo di Claudio Ranieri, infatti, sono cambiate le gerarchie in casa giallorossa. E, così, calciatori che sembravano imprescindibili per altri allenatori non lo sono per l’ex allenatore di Leicester e Cagliari, mente, al contrario, altri che sembravano ai margini del progetto sono ora fondamentali per la squadra. Tra questi ci sono sicuramente Hummels, Paredes e Dybala.

Ranieri ha bloccato una loro eventuale cessione che sembrava molto probabile, anche se la posizione de La Joya è ancora in bilico per questioni economiche. Finiti ai margini del progetto tecnico romanista, invece, saranno quasi certamente ceduti tre calciatori che erano dei leader indiscussi dello spogliatoio nelle stagioni e nei mesi precedenti, due in particolare. Bryan Cristante, il Capitano Lorenzo Pellegrini e Nicola Zalewski, infatti, sono prossimi alla partenza, con la società che avrebbe già comunicato loro di cercarsi una nuova sistemazione.