Da punto fermo a esubero nel giro di un niente | Benservito della società all’ormai ex intoccabile: a gennaio cambia squadra

Il club comunica l’addio dell’ormai ex intoccabile. Il giocatore non rientra nei piani dell’allenatore. Cambio di squadra a gennaio.

Messa in archivio la 18esima giornata di campionato, conclusasi nelle scorse ore con gli ultimi due anticipi che hanno visto l’Hellas Verona di Paolo Zanetti battere in trasferta il Bologna di Vincenzo Italiano e il Como di Cesc Fabregas imporsi in casa sul Lecce di Marco Giampaolo, la Serie A si gode qualche ora di relax prima di tornare in campo nel primo fine settimana del 2025 con la 19esima e ultima giornata del girone d’andata.

Una 19esima giornata, che avrà inizio sabato 4 gennaio con i tre anticipi Venezia-Empoli (15.00), Fiorentina-Napoli (18.00) ed Hellas Verona-Udinese (20.45), in cui, com’è noto da diverso tempo, andranno in scena solo sette gare su dieci, vista la Supercoppa Italiana che dal 2 al 6 gennaio vedrà impegnate a Riad, in Arabia Saudita, Inter, Atalanta, Juventus e Milan.

Una 19esima giornata di campionato, che andrà a completarsi tra il 14 e il 15 gennaio con la disputa di Como-Milan, Atalanta-Juventus e Inter-Bologna, in cui lo spettacolo non dovrebbe comunque mancare considerando la sfida dell’Artemio Franchi tra gigliati e partenopei e il derby di Roma in programma all’Olimpico domenica alle 20.45.

In tutta questa situazione attenzione, ovviamente, a non dimenticare la sessione invernale di calciomercato che, pronta ad aprire ufficialmente i battenti nelle prossime ore, dovrebbe vedere all’opera diverse squadre di Serie A, desiderose di rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione.

Amore finito tra Biraghi e la Fiorentina: l’ex capitano lascerà la Viola a gennaio

La sessione invernale di calciomercato, come detto, aprirà i battenti tra pochissime ore e, com’è tipico di questo periodo dell’anno, sono varie le squadre del massimo campionato di Serie A intenzionate a muoversi per rinforzare o sfoltire le proprie rose in vista della seconda parte di stagione.

Varie squadre, tra cui la Fiorentina del presidente, Rocco Commisso, che, con un mercato in entrata ancora tutto da pianificare, avrebbe già confermato la volontà di interrompere il proprio rapporto con l’ormai ex capitano, Cristiano Biraghi, il quale, finito ai margini nei piani di Raffaele Palladino, dovrebbe salutare Firenze nei prossimi giorni per andare a trovare maggiore fortuna altrove.

Possibile scambio di esuberi tra Fiorentina e Napoli: Biraghi in azzurro, Spinazzola in viola

Pronte ad affrontarsi in campionato sabato alle 18.00 in quello che, insieme a Roma-Lazio, è indubbiamente uno dei match più importanti della 19esima giornata di campionato in Serie A, Fiorentina e Napoli potrebbero sfruttare l’appuntamento dello Stadio Franchi per parlare del possibile scambio di esuberi Biraghi-Spinazzola.

Non rientranti nei piani di Palladino e Conte, i due difensori potrebbero infatti trovare, proprio grazie al cambio di maglia, maggiore spazio nella seconda parte di stagione. Stando a quanto riferito da Il Mattino, la Viola avrebbe già confermato la propria volontà a procedere alla trattativa (prestito con obbligo di riscatto) col club di De Laurentiis il quale, però, dovrà prima cedere l’ex Roma e Atalanta per far posto all’ex capitano gigliato. Al momento, chiaramente, niente è stato concordato. Le parti, come detto, potrebbero parlarne a Firenze tra pochissimi giorni. Non ci resta che aspettare per saperne di più.