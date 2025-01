Pellegrini, l’addio alla Roma è cosa fatta: destinazione a sorpresa | Se ne va dall’eterna rivale

Il Capitano giallorosso è ormai prossimo alla cessione. Per lui si apre uno spiraglio importante in un’altra grande squadra di Serie A.

La Roma di Claudio Ranieri sembra aver finalmente imboccato la strada giusta e, dopo i due esoneri di Daniele De Rossi e Ivan Juric, ma soprattutto le tante difficoltà di gioco e risultati affrontate nei mesi precedenti, sta cominciando ad ottenere risultati più confacenti al vero valore della rosa a disposizione.

Il pareggio in casa del Milan ha mostrato una squadra che ha ancora parecchie difficoltà in fase difensiva, di transizione delle avversarie, ma soprattutto nell’avere un gioco fluido che possa esaltare al meglio le caratteristiche dei propri calciatori di maggiore qualità.

Nonostante questo, però, negli ultimi 15′ del match, la Roma ha rischiato di vincere la gara di San Siro e solo una grande Mike Maignan ha evitato la sconfitta dei rossoneri. Le criticità del passato, ma soprattutto lo spettro della zona retrocessione, sembrano essere ormai un cattivo ricordo, anche se sarà difficile, quasi impossibile, poter puntare ad un piazzamento europeo.

Claudio Ranieri, insomma, ha fatto quello che sa fare meglio, ma soprattutto quello per cui è stato richiamato dalla società: “normalizzare” una situazione difficile e con una squadra in caduta libera, con calciatori sempre più depressi e lontanissimi da un rendimento accettabile.

Roma, Pellegrini sempre più verso l’addio

Per fare ciò, però, Ranieri ha dovuto anche operare scelte coraggiose. Prima di tutto ha riportato gente imprescindibile come Hummels, Paredes e Dybala al centro del progetto, poi ha praticamente “fatto fuori” calciatori che erano titolarissimi nelle precedenti gestioni, ma che non avevano più l’appoggio della piazza giallorossa, oltre ad un rendimento ben al di sotto della sufficienza.

Tra questi, ovviamente, non si può non fare il nome di Lorenzo Pellegrini che continua ad essere in rotta di collusione con la tifoseria e ora ha anche perso il posto da titolare. Ranieri gli preferisce altri giocatori e, in una delle ultime conferenze stampa, non ha nemmeno negato il fatto che il Capitano possa andare via dalla Capitale.

Mercato, il Napoli vuole Pellegrini

Per Pellegrini, infondo, la soluzione di lasciare la Roma ed essere ceduto, potrebbe essere quella più giusta. La sessione di mercato invernale, inoltre, dà subito la possibilità alle parti di anticipare quello che ormai sembra diventato inevitabile. Il centrocampista giallorosso, inoltre, ha diversi estimatori, soprattutto in Italia.

Su di lui c’è stato un sondaggio del Milan, ma è soprattutto il Napoli di Antonio Conte ad essere interessato. Pellegrini non rinnoverà con la Roma e i partenopei sembrano aver bisogno di un centrocampista con le sue qualità, ma che soprattutto sappia inserirsi in zona gol. La trattativa potrebbe entrare nel vivo nei prossimi giorni.