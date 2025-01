Rottura totale tra calciatore e allenatore: l’addio è cosa fatta | Se ne va in un top club

I rapporti sono arrivati ai limiti storici e ormai sembra impossibile ricucire lo strappo. Il mercato vicino lo allontana dal club.

Ormai ci siamo. La sessione invernale di mercato apre i battenti tra poche ore e, almeno per ciò che riguarda la nostra Serie A, si annuncia scoppiettante e piena di colpi di scena, con diverse squadre che sono pronte a operazioni importanti per migliorare la rosa a disposizione dei propri allenatori.

Alcuni affari sembrano ormai praticamente fatti e per perfezionarli si aspetterà soltanto l’apertura ufficiale del mercato. A parte l’Inter, inoltre, tutte le squadre, anche quelle di vertice, sembrano intenzionate ad operare per coprire buchi oppure optare per calciatori che possano fare la differenza e spostare gli equilibri del nostro campionato.

Il Napoli, per esempio, sembra davvero ad un passo da Danilo della Juventus che si libererà a costo zero dal club torinese. I partenopei, inoltre, quasi sicuramente, opereranno anche per acquistare un rinforzo sulla corsia sinistra, un corridore che possa ricoprire, sia il ruolo di terzino, sia quello di esterno a tutta fascia.

La Lazio ed il Milan sembrano intenzionate a rinforzare la mediana, con i biancocelesti che sembrano vicinissimi a Fazzini dell’Empoli e i rossoneri che, dopo aver blindato Tomori, cercato dalla Juventus, potrebbero puntare su Bondo del Monza. L’Atalanta è alla ricerca di una punta mentre la Fiorentina potrebbe cedere più di qualche esubero lì davanti e sostituirlo con qualche occasione di mercato.

Mercato invernale, Roma e Juve protagoniste

Le squadre che dovrebbero essere più attive sul fronte mercato, però, sono senza ombra di dubbio la Roma e la Juventus. In casa giallorossa dovrebbero partire calciatori importanti, come Pellegrini, Zalewski e Cristante, ma anche qualche altro giovane sembra destinato al prestito per farsi le ossa e trovare minutaggio maggiore.

I bianconeri, invece, con l’uscita ormai quasi certa di Danilo, compreranno sicuramente due difensori. Il primo è stato individuato in Antonio Silva, che ha già accettato il trasferimento a Torino, ma resta ancora da convincere il Benfica che non apre al prestito. Il secondo potrebbe essere Hancko del Feyenord. La società valuterà, inoltre, se sarà il caso di andare anche su un’attaccante.

Mercato, ecco perché la Juve può sperare ancora nel prestito di Zirkzee

Il sogno di Thiago Motta sarebbe quello di riavere a disposizione Joshua Zirkzee, fatto sbocciare proprio da lui nella scorsa stagione a Bologna. La punta olandese era stata acquistata dal Manchester United per circa 40 milioni di euro in estate dopo un lungo corteggiamento del Milan. La sua avventura in Inghilterra, però, fino a questo momento, si può considerare disastrosa.

Il calciatore non sta trovando molto spazio e quando lo trova non riesce ad incidere come vorrebbe. Nell’ultima gara casalinga contro il Newcastle, inoltre, è stato sostituito dal tecnico Amorim poco prima dell’intervallo ed è stato fischiato dai suoi stessi tifosi. Sarà difficile per lui tornare a giocare all’Old Trafford e, quindi, per questo motivo, i Red Devils potrebbero anche valutare una sua cessione in prestito, con la Juventus che, in quel caso, sarebbe in primissima fila.