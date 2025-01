Dall’Inter all’Arabia: annuncio ufficiale | Ritrova i suoi ex compagni

La sessione invernale di mercato accende i riflettori sulla Serie A e alcune trattative entrano definitivamente nel vivo.

Il nuovo anno ha portato con sé, come sempre accade, anche una nuova sessione di calciomercato, quella invernale che, almeno in Italia e nei top campionati europei, terminerà alla fine del mese di gennaio. Tante le trattative in atto, ma soprattutto ancora di più sono quelle che prenderanno forma durante queste settimane.

Sono molte le squadre che interverranno in maniera pesante sul mercato per cercare di migliorare la propria rosa e dare in mano al proprio allenatore un roster più completo, senza buchi nei vari reparti e, se è possibile, soprattutto per le compagini più forti, con diverse alternative ai titolari su cui poter contare da qui a fine stagione.

Quelle che sembrano maggiormente impegnate e che si annunciano come le vere protagoniste di questa sessione di calciomercato sono Juventus e Roma, con i bianconeri che sono alla ricerca di due difensori e un attaccante, oltre alla quasi certa partenza di Danilo, e i giallorossi che potrebbero sfoltire in maniera importante la rosa.

Anche Napoli, Lazio, Milan, Atalanta e Fiorentina interverranno in qualche modo sul mercato e cercheranno di rinforzarsi per poter affrontare al meglio una seconda parte di stagione che si annuncia scoppiettante.

Mercato, l’Inter pensa già alla prossima estate

L’unica squadra che non dovrebbe fare alcuna operazione, al netto di qualche cessione minore, è l’Inter di Simone Inzaghi che resta, senza ombra di dubbio, la squadra più forte e completa della Serie A. Con il recupero, che avverrà nei prossimi giorni, di Pavard e Acerbi in difesa, infatti, i nerazzurri possono dire di avere due squadre.

Beppe Marotta e Piero Ausilio, dal canto loro, sanno che a gennaio è difficile cogliere le occasioni di cui una squadra come l’Inter ha bisogno e cominciano già a lavorare in vista dell’estate, quando ci sarà la possibilità di chiudere diversi colpi, anche a parametro zero.

Mkhitaryan, le sue parole su una possibile esperienza in Arabia Saudita

I due dirigenti nerazzurri dovranno fare i conti anche con eventuali cessioni. Nell’ultimo periodo si parla con insistenza di una possibile partenza in estate di Henrikh Mkhitaryan che ha un contratto in scadenza a giugno 2026 e difficilmente rinnoverà, soprattutto visti i suoi quasi 36 anni. L’armeno avrebbe diverse richieste che arrivano dall’Arabia Saudita.

L’ex calciatore di Roma e Manchester United ha detto la sua sulla possibilità di andare a giocare nella Saudi Pro League: “Il campionato saudita? Sto seguendo ma non tantissimo. Ho tanti ex compagni che stanno giocando qui. Ho visto Al Nassr-Al Hilal. Ho un contratto con l’Inter, vedremo a fine anno ma ora sto pensando solo all’Inter e sono concentrato sull’Inter”